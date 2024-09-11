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Сибіга поговорив телефоном зі Столтенбергом: наголосив на життєво важливій необхідності бити по військових цілях в Росії

сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Радий був поспілкуватися з добрим другом України Єнсом Столтенбергом. Ми одразу ж взялися до роботи: збільшення та забезпечення надійності військової допомоги Україні, нарощування оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння. Я також підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО", - зазначив Сибіга.

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"Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії. Я подякував Генеральному секретарю за його особисту підтримку з цього та інших питань", - додає він.

Автор: 

НАТО (6441) дозвіл (290) Столтенберг Єнс (1595) Сибіга Андрій (401)


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Сибіга що, новин не читає?
Столтенберг ще пів року тому підтвердив, що він згоден... Ось тільки від нього нічого не залежить.
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11.09.2024 11:10 Відповісти
Хайпанул, наверное в последних набраных телефон был. А других номеров кулеба ему не оставил...
Разумков задал вопрос Сибиге, тот ничего даже не смог промычать https://youtu.be/kq9uoFnUhn8?si=0zbSpKt1Hpe5B6PU https://youtu.be/kq9uoFnUhn8?si=8IamufQfdnvXo0G6
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11.09.2024 11:23 Відповісти
а щє сибіга пукнув до того - але новини про це не було...
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11.09.2024 11:23 Відповісти
подивився Аккордичя, якомусь втіклому з Одесси одессіту, счокі на плечях, він заспівав "ах Одесса..."
і я тут же все поняв - чим ширше счьокі тим менше морщін!
а і переслухаю...
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11.09.2024 11:36 Відповісти
Головне, щоб свого носа до справ МЗС, не всунув козирь з ОПУ…
Але ж, оті ПАСЛИЦІ…, як з ними бути, після «методичних курсів» в ОПУ !!?? Папіки ж, опікуються ними..
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11.09.2024 12:01 Відповісти
 
 