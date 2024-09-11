Сибіга поговорив телефоном зі Столтенбергом: наголосив на життєво важливій необхідності бити по військових цілях в Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Радий був поспілкуватися з добрим другом України Єнсом Столтенбергом. Ми одразу ж взялися до роботи: збільшення та забезпечення надійності військової допомоги Україні, нарощування оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння. Я також підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО", - зазначив Сибіга.

Читайте також: Україна ініціювала засідання Радбезу ООН через російські обстріли цивільної інфраструктури

"Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії. Я подякував Генеральному секретарю за його особисту підтримку з цього та інших питань", - додає він.