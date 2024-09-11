Сибіга поговорив телефоном зі Столтенбергом: наголосив на життєво важливій необхідності бити по військових цілях в Росії
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
"Радий був поспілкуватися з добрим другом України Єнсом Столтенбергом. Ми одразу ж взялися до роботи: збільшення та забезпечення надійності військової допомоги Україні, нарощування оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння. Я також підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО", - зазначив Сибіга.
"Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії. Я подякував Генеральному секретарю за його особисту підтримку з цього та інших питань", - додає він.
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Столтенберг ще пів року тому підтвердив, що він згоден... Ось тільки від нього нічого не залежить.
Разумков задал вопрос Сибиге, тот ничего даже не смог промычать https://youtu.be/kq9uoFnUhn8?si=0zbSpKt1Hpe5B6PU https://youtu.be/kq9uoFnUhn8?si=8IamufQfdnvXo0G6
і я тут же все поняв - чим ширше счьокі тим менше морщін!
а і переслухаю...
Але ж, оті ПАСЛИЦІ…, як з ними бути, після «методичних курсів» в ОПУ !!?? Папіки ж, опікуються ними..