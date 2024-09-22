Оккупанты ударили по энергообъектам на Сумщине
Российские захватчики в очередной раз ударили по энергетическим объектам Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Сум Александр Лысенко.
"Вчера поздно вечером враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам на Сумщине, применив БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении.
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