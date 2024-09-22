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Сумская область (2701) энергетика (2469)

Оккупанты ударили по энергообъектам на Сумщине

Шахеди

Российские захватчики в очередной раз ударили по энергетическим объектам Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Сум Александр Лысенко.

"Вчера поздно вечером враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам на Сумщине, применив БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг ударил из БпЛА по медучреждению на Сумщине. Спасатели ликвидировали пожар. ФОТО
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ЗВЕРНЕННЯ ВОЇНІВ НА КУРЩИНІ. Бійці розповіли, що відбувається на одній з ділянок під Курськом-ютуб

Так Швець був правий ?
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22.09.2024 07:37 Ответить
А що Швець каже??
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22.09.2024 09:08 Ответить
Та не бздить, всі об'єкьи захищені 3 рівнями захисту яки зробив плешивий пуштун наєм ще у 2023 році, отримавщина це з бюджету 20 міліардів гривень.
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22.09.2024 07:42 Ответить
Одна Трипільська ТЕЦ на Київщині чого варта. Окрім того, зє-дегегерати отримали газотурбінні енергогенеруючі установки, з яких кілька штук встановили і підключили, інші стоять на складах
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22.09.2024 09:00 Ответить
Тренуються перед настанням холодів. Відкриті розподільчі пристрої АЕС - пріоритетні цілі для рашистів. Чому курскайа АЕС досі підключена до енергосистеми КуНР і генерує електроенергію, а не переведена в гарячу зупинку? Скоріше, партнерчики не дозвлояють бити нашими ж дронами на ВРП цієї станції, бо від усвідомлення, що тоді десятки тисяч кацапсін сидітиме на болотах без світла, спричиняє у євротолєрастів нервовий пронос.
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22.09.2024 08:59 Ответить
Вчора ввечері вісім ворожих БпЛА типу «Шахед» атакували енергетичні об'єкти нашої громади.

В результаті авіаційного удару пошкоджено понад 30 квартир, медичний заклад, інші об'єкти соціальної сфери!

Більша частина міста залишилась без електроенергії! (Шостка)
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22.09.2024 09:08 Ответить
 
 