Враг ударил из БпЛА по медучреждению на Сумщине. Спасатели ликвидировали пожар. ФОТО
В Сумской области пожарные ликвидировали пожар в медицинском учреждении, вызванный вражеской атакой.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во второй половине дня субботы, 21 сентября, российский беспилотник ударил по одному из населенных пунктов Сумского района. Возник пожар в здании медицинского учреждения.
Спасатели сопроводили двух пациентов и пятерых работников заведения в укрытие и потушили пожар, не допустив его распространения на все здание.
Предварительно, пострадавших в результате вражеской атаки нет.
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Nub Nubov #586380
показать весь комментарий21.09.2024 22:02 Ответить Мне нравится 0
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