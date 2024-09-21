Враг ударил из БпЛА по медучреждению на Сумщине. Спасатели ликвидировали пожар. ФОТО

В Сумской области пожарные ликвидировали пожар в медицинском учреждении, вызванный вражеской атакой.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во второй половине дня субботы, 21 сентября, российский беспилотник ударил по одному из населенных пунктов Сумского района. Возник пожар в здании медицинского учреждения.

Спасатели сопроводили двух пациентов и пятерых работников заведения в укрытие и потушили пожар, не допустив его распространения на все здание.

Предварительно, пострадавших в результате вражеской атаки нет.

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