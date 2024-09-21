Ворог вдарив із БпЛА по медзакладу на Сумщині. Рятувальники ліквідували пожежу. ФОТО

У Сумській області вогнеборці ліквідували пожежу в медичному закладі, спричинену ворожою атакою.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що о другій половині дня суботи, 21 вересня, російський безпілотник вдарив по одному із населених пунктів Сумського району. Виникла пожежа в будівлі медичного закладу.

Рятувальники супроводили двох пацієнтів та п'ятьох працівників закладу до укриття та загасили пожежу, не допустивши її розповсюдження на всю будівлю.

Попередньо, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

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