Ворог вдарив із БпЛА по медзакладу на Сумщині. Рятувальники ліквідували пожежу. ФОТО
У Сумській області вогнеборці ліквідували пожежу в медичному закладі, спричинену ворожою атакою.
Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що о другій половині дня суботи, 21 вересня, російський безпілотник вдарив по одному із населених пунктів Сумського району. Виникла пожежа в будівлі медичного закладу.
Рятувальники супроводили двох пацієнтів та п'ятьох працівників закладу до укриття та загасили пожежу, не допустивши її розповсюдження на всю будівлю.
Попередньо, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.
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Nub Nubov #586380
показати весь коментар21.09.2024 22:02 Відповісти Мені подобається 0
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