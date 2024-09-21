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Ворог вдарив із БпЛА по медзакладу на Сумщині. Рятувальники ліквідували пожежу. ФОТО

У Сумській області вогнеборці ліквідували пожежу в медичному закладі, спричинену ворожою атакою.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що о другій половині дня суботи, 21 вересня, російський безпілотник вдарив по одному із населених пунктів Сумського району. Виникла пожежа в будівлі медичного закладу.

Ворог вдарив із БпЛА по медзакладу на Сумщині

Рятувальники супроводили двох пацієнтів та п'ятьох працівників закладу до укриття та загасили пожежу, не допустивши її розповсюдження на всю будівлю. 

Попередньо, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

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Автор: 

обстріл (28672) Сумська область (3714)


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дякуємо, дуже дякуємо найвелічнішому лідору ********** за продуману курську операцію, під@р кончений
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21.09.2024 22:02 Відповісти
 
 