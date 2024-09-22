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Новини
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Сумська область (3246) енергетика (2484)

Окупанти вдарили по енергооб’єктах на Сумщині

Шахеди

Російські загарбники вкотре вдарили по енергетичних об'єктах Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

"Учора пізно ввечері ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах на Сумщині, застосувавши БпЛА типу "Шахед", -  йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив із БпЛА по медзакладу на Сумщині. Рятувальники ліквідували пожежу. ФОТО'

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ЗВЕРНЕННЯ ВОЇНІВ НА КУРЩИНІ. Бійці розповіли, що відбувається на одній з ділянок під Курськом-ютуб

Так Швець був правий ?
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22.09.2024 07:37 Відповісти
А що Швець каже??
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22.09.2024 09:08 Відповісти
Та не бздить, всі об'єкьи захищені 3 рівнями захисту яки зробив плешивий пуштун наєм ще у 2023 році, отримавщина це з бюджету 20 міліардів гривень.
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22.09.2024 07:42 Відповісти
Одна Трипільська ТЕЦ на Київщині чого варта. Окрім того, зє-дегегерати отримали газотурбінні енергогенеруючі установки, з яких кілька штук встановили і підключили, інші стоять на складах
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22.09.2024 09:00 Відповісти
Тренуються перед настанням холодів. Відкриті розподільчі пристрої АЕС - пріоритетні цілі для рашистів. Чому курскайа АЕС досі підключена до енергосистеми КуНР і генерує електроенергію, а не переведена в гарячу зупинку? Скоріше, партнерчики не дозвлояють бити нашими ж дронами на ВРП цієї станції, бо від усвідомлення, що тоді десятки тисяч кацапсін сидітиме на болотах без світла, спричиняє у євротолєрастів нервовий пронос.
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22.09.2024 08:59 Відповісти
Вчора ввечері вісім ворожих БпЛА типу «Шахед» атакували енергетичні об'єкти нашої громади.

В результаті авіаційного удару пошкоджено понад 30 квартир, медичний заклад, інші об'єкти соціальної сфери!

Більша частина міста залишилась без електроенергії! (Шостка)
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22.09.2024 09:08 Відповісти
 
 