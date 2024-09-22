Окупанти вдарили по енергооб’єктах на Сумщині

Російські загарбники вкотре вдарили по енергетичних об'єктах Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

"Учора пізно ввечері ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах на Сумщині, застосувавши БпЛА типу "Шахед", - йдеться в повідомленні.

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