Мы поддерживаем Украину, но имеем свои требования, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о поддержке Украины, которая, однако не является безусловной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.
"Мы хотим сохранить двухпартийную поддержку США союза с Европой, Украины, физического присутствия американских войск в Польше", - заявил Сикорский.
Сикорский подчеркнул, что разговоры об альянсе и отношениях являются очень важными.
"Это важный союз для нас, это союз, который позволяет нам чувствовать себя безопаснее", - сказал он.
Отвечая на вопрос, становятся ли переговоры с Украиной сложнее Сикорский отметил, сейчас Украина находится под давлением.
"У нее все хорошо на море, немного хуже на суше. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас также есть свои требования, как это бывает между соседями, - добавил глава МИД Польши.
Напомним, Сикорский комментируя сообщения СМИ о якобы непростом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал, что между соседями иногда возникают проблемные вопросы.
Пожалуйста, подождите...
Вот из-за таких удивительных людей, у украинцев и у Украины есть, и будут дальше большие проблемы с поддержкой от Запада.
"Не кусай руку кормящего" давно известная, многовековая мудрость.
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А ось статистика від чехів, українські біженці дають в бюджет країни більше ніж на них витрачають:
У Чехії зараз перебувають 382 тис. громадян України, які залишили свою країну після початку повномасштабного вторгнення. Про це пише enikn.cz.
Із майже 400 тисяч українців 123 тис. працюють за контрактом і 90% із них сплачують податки, відрахування до пенсійного фонду та до медичного страхування зі своїх заробітків, повідомило Міністерство праці та соціального забезпечення Чехії.
«Біженці повертають державі ту допомогу, яку вона їм надала», - заявив на пресконференції міністр праці та соціального забезпечення Маріан Юречка.
Він зазначив, що сума, зібрана таким чином у державній скарбниці, зараз перевищує обсяг допомоги, яку нині сплачують українські біженці.
Дав притулок украинцам - а поляки пускали всех подряд
Получают сейчас выгоду от украинцев
Это бонус и полякам
А прежде всего - НАМ
Потому что - это реклама нас
Что мы можем приносить везде пользу
Мы не сидим на шее у страны ,давшей нам приют
Как ,например, выходцы из многих мусульманских стран
Просто надо уметь смотреть проблему с разных сторон
И не плевать в колодец ,из которого пьешь....
Ви і мову державну не поважаєте.
ДОСИТЬ ВЧИТИ УКРАЇНЦІВ ЯК ЖИТИ
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АВТОТЕМА
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Обсуждение авто проблем . А такие сопутствующих проблем ( дороги, качество и тд)
после битвы на Висле? Забыл ? Короткая память.
Манія величі виїдає мозок.
Мої співчуття пану Сікорському😢
Може варто вже звернутися до лікарів чи священика екзорциста?