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Польша (8149) Сикорский (358) поддержка (610)

Мы поддерживаем Украину, но имеем свои требования, - Сикорский

Сікорський розповів про підтримку України

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о поддержке Украины, которая, однако не является безусловной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.

"Мы хотим сохранить двухпартийную поддержку США союза с Европой, Украины, физического присутствия американских войск в Польше", - заявил Сикорский.

Сикорский подчеркнул, что разговоры об альянсе и отношениях являются очень важными.

"Это важный союз для нас, это союз, который позволяет нам чувствовать себя безопаснее", - сказал он.

Отвечая на вопрос, становятся ли переговоры с Украиной сложнее Сикорский отметил, сейчас Украина находится под давлением.

"У нее все хорошо на море, немного хуже на суше. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас также есть свои требования, как это бывает между соседями, - добавил глава МИД Польши.

Напомним, Сикорский комментируя сообщения СМИ о якобы непростом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал, что между соседями иногда возникают проблемные вопросы.

Также читайте: Сикорский прокомментировал публикации СМИ о "споре" с Зеленским в Киеве: Рассчитываем на чувствительность Украины к нашим требованиям
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Топ комментарии
+24
Так і будеш обговорювати свої вимоги після нашої Перемоги над фашистською росією.

Таке враження, що поляк психічно неадекватний.
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22.09.2024 12:50
+19
мудак він, а не польський націоналіст.
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22.09.2024 13:08
+18
Що він від нас хоче? Нема інших справ у Польщі?
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22.09.2024 12:53
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Поздно. ОПа уже всё сделала, чтобы выставить Украину и украинцев неблагодарными. Психологически у себя в голове они уже отвернулись. Пока просто не знают как красиво спетлять, чтобы выглядело боле-менее прилично.
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22.09.2024 15:07 Ответить
Вон уже гаврик какой-то написал, что ему все должны и всё ему нужно оплатить))) СМЕХ)
Вот из-за таких удивительных людей, у украинцев и у Украины есть, и будут дальше большие проблемы с поддержкой от Запада.
"Не кусай руку кормящего" давно известная, многовековая мудрость.
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22.09.2024 15:16 Ответить
Чемодан вокзал раша - російський троляка
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22.09.2024 17:56 Ответить


Меня читают: 6

Я читаю: 0

Регистрация: 03.12.2023
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23.09.2024 19:39 Ответить
Поляки добрий зиск отримали від біженців, до яких навіть в Україні неоднозначне ставлення. Ще можна зрозуміти тих хто жив безпосередньо в зоні бойових дій, особливо це стосується жінок, дітей та літніх людей. А решта це пристосуванці, які кинули країну в скрутний час. Вони навіть пів слова боялися сказати полякам, коли ті розсипали українське зерно, яке збирали під час війни.

А ось статистика від чехів, українські біженці дають в бюджет країни більше ніж на них витрачають:

У Чехії зараз перебувають 382 тис. громадян України, які залишили свою країну після початку повномасштабного вторгнення. Про це пише enikn.cz.

Із майже 400 тисяч українців 123 тис. працюють за контрактом і 90% із них сплачують податки, відрахування до пенсійного фонду та до медичного страхування зі своїх заробітків, повідомило Міністерство праці та соціального забезпечення Чехії.

«Біженці повертають державі ту допомогу, яку вона їм надала», - заявив на пресконференції міністр праці та соціального забезпечення Маріан Юречка.

Він зазначив, що сума, зібрана таким чином у державній скарбниці, зараз перевищує обсяг допомоги, яку нині сплачують українські біженці.
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22.09.2024 15:17 Ответить
Это прекрасно, что поляки
Дав притулок украинцам - а поляки пускали всех подряд
Получают сейчас выгоду от украинцев
Это бонус и полякам
А прежде всего - НАМ
Потому что - это реклама нас
Что мы можем приносить везде пользу
Мы не сидим на шее у страны ,давшей нам приют
Как ,например, выходцы из многих мусульманских стран
Просто надо уметь смотреть проблему с разных сторон
И не плевать в колодец ,из которого пьешь....
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22.09.2024 15:25 Ответить
Галина БобровА - я так розумію , що ваші етничні корні в раше
Ви і мову державну не поважаєте.
ДОСИТЬ ВЧИТИ УКРАЇНЦІВ ЯК ЖИТИ
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22.09.2024 17:58 Ответить
Maria Sofia Douglas 38b0d2de
Меня читают: 6
Я читаю: 0
Регистрация: 03.12.2023
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23.09.2024 19:47 Ответить


11.07.18 18:tel:28 28 184 528

Інформація опублікована учасником форуму та не є редакційним матеріалом

АВТОТЕМА

Автор:

Обсуждение авто проблем . А такие сопутствующих проблем ( дороги, качество и тд)
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23.09.2024 21:35 Ответить
Шакал Європи - таки вірно сказано
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22.09.2024 15:16 Ответить
керівництво держави яке тупо промовчало після вбивства свого президента та урядовоє команди, буде розповідати про умови допомоги сусіду який стікає кров'ю в війні з його кривдником
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22.09.2024 16:33 Ответить
Сикорский забыл, кто спасал Польшу от Тухачевского с Будённым на Висле. Не благодарные они. А кто отправил в лагеря украинских вояк
после битвы на Висле? Забыл ? Короткая память.
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22.09.2024 16:46 Ответить
Його мати вчила - полька з оккупованих поляками українських етничних земель
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22.09.2024 18:02 Ответить
Людина хвора. Це вже очевидно.
Манія величі виїдає мозок.
Мої співчуття пану Сікорському😢
Може варто вже звернутися до лікарів чи священика екзорциста?
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22.09.2024 16:58 Ответить
Гієна іди в сраку
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22.09.2024 17:05 Ответить
Нє, підтримка завжди безумовна. Або з нами, або проти нас. Вибирайте
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22.09.2024 18:29 Ответить
Пшецька kurwa. Прилетить на твою довбешку рашистська Х-101, тоді будеш висувати вимоги і висловлювати стурбованості. Сцикливі покидьки не збивають шахеди і ракети, що використовують територію пшекляндії для маневрів, отже - ви співучасники кацапських виродків у вбивстві українців.
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22.09.2024 20:13 Ответить
Це виглядає так:,,Людина поранена,стікає кров'ю....а йому кажуть ,,дай і мені кружку крові -визву скору поміч''...
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22.09.2024 20:24 Ответить
На кого він працює? Поляки, рветься там - де тонко, не випробовуйте долю
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22.09.2024 21:05 Ответить
Поляки, негнівіть Небо, Воно все бачить
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22.09.2024 21:07 Ответить
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