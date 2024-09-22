Ми підтримуємо Україну, але маємо свої вимоги, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про підтримку України, яка, однак не є безумовною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RMF24.

"Ми хочемо зберегти двопартійну підтримку США союзу з Європою, України, фізичної присутності американських військ у Польщі", - заявив Сікорський.

Сікорський підкреслив, що розмови про альянс і відносини є дуже важливими.

"Це важливий союз для нас, це союз, який дозволяє нам почуватися безпечніше", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи стають переговори з Україною складнішими, Сікорський зазначив, що наразі Україна перебуває під тиском.

"У неї все добре на морі, трохи гірше на суші. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги, як це буває між сусідами, - додав глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, Сікорський коментуючи повідомлення ЗМІ про нібито непросту розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сказав, що між сусідами інколи виникають проблемні питання.

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