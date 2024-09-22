УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12178 відвідувачів онлайн
Новини
10 244 121
Польща (8257) Сікорський (200) підтримка (529)

Ми підтримуємо Україну, але маємо свої вимоги, - Сікорський

Сікорський розповів про підтримку України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про підтримку України, яка, однак не є безумовною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє RMF24.

"Ми хочемо зберегти двопартійну підтримку США союзу з Європою, України, фізичної присутності американських військ у Польщі", - заявив Сікорський.

Сікорський підкреслив, що розмови про альянс і відносини є дуже важливими.

"Це важливий союз для нас, це союз, який дозволяє нам почуватися безпечніше", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи стають переговори з Україною складнішими, Сікорський зазначив, що наразі Україна перебуває під тиском.

"У неї все добре на морі, трохи гірше на суші. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги, як це буває між сусідами, - додав глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, Сікорський коментуючи повідомлення ЗМІ про нібито непросту розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сказав, що між сусідами інколи виникають проблемні питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський пояснив свої слова про референдум щодо Криму: Це була гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Так і будеш обговорювати свої вимоги після нашої Перемоги над фашистською росією.

Таке враження, що поляк психічно неадекватний.
показати весь коментар
22.09.2024 12:50
+19
мудак він, а не польський націоналіст.
показати весь коментар
22.09.2024 13:08
+18
Що він від нас хоче? Нема інших справ у Польщі?
показати весь коментар
22.09.2024 12:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Поздно. ОПа уже всё сделала, чтобы выставить Украину и украинцев неблагодарными. Психологически у себя в голове они уже отвернулись. Пока просто не знают как красиво спетлять, чтобы выглядело боле-менее прилично.
показати весь коментар
22.09.2024 15:07 Відповісти
Вон уже гаврик какой-то написал, что ему все должны и всё ему нужно оплатить))) СМЕХ)
Вот из-за таких удивительных людей, у украинцев и у Украины есть, и будут дальше большие проблемы с поддержкой от Запада.
"Не кусай руку кормящего" давно известная, многовековая мудрость.
показати весь коментар
22.09.2024 15:16 Відповісти
Чемодан вокзал раша - російський троляка
показати весь коментар
22.09.2024 17:56 Відповісти


Меня читают: 6

Я читаю: 0

Регистрация: 03.12.2023
показати весь коментар
23.09.2024 19:39 Відповісти
Поляки добрий зиск отримали від біженців, до яких навіть в Україні неоднозначне ставлення. Ще можна зрозуміти тих хто жив безпосередньо в зоні бойових дій, особливо це стосується жінок, дітей та літніх людей. А решта це пристосуванці, які кинули країну в скрутний час. Вони навіть пів слова боялися сказати полякам, коли ті розсипали українське зерно, яке збирали під час війни.

А ось статистика від чехів, українські біженці дають в бюджет країни більше ніж на них витрачають:

У Чехії зараз перебувають 382 тис. громадян України, які залишили свою країну після початку повномасштабного вторгнення. Про це пише enikn.cz.

Із майже 400 тисяч українців 123 тис. працюють за контрактом і 90% із них сплачують податки, відрахування до пенсійного фонду та до медичного страхування зі своїх заробітків, повідомило Міністерство праці та соціального забезпечення Чехії.

«Біженці повертають державі ту допомогу, яку вона їм надала», - заявив на пресконференції міністр праці та соціального забезпечення Маріан Юречка.

Він зазначив, що сума, зібрана таким чином у державній скарбниці, зараз перевищує обсяг допомоги, яку нині сплачують українські біженці.
показати весь коментар
22.09.2024 15:17 Відповісти
Это прекрасно, что поляки
Дав притулок украинцам - а поляки пускали всех подряд
Получают сейчас выгоду от украинцев
Это бонус и полякам
А прежде всего - НАМ
Потому что - это реклама нас
Что мы можем приносить везде пользу
Мы не сидим на шее у страны ,давшей нам приют
Как ,например, выходцы из многих мусульманских стран
Просто надо уметь смотреть проблему с разных сторон
И не плевать в колодец ,из которого пьешь....
показати весь коментар
22.09.2024 15:25 Відповісти
Галина БобровА - я так розумію , що ваші етничні корні в раше
Ви і мову державну не поважаєте.
ДОСИТЬ ВЧИТИ УКРАЇНЦІВ ЯК ЖИТИ
показати весь коментар
22.09.2024 17:58 Відповісти
Maria Sofia Douglas 38b0d2de
Меня читают: 6
Я читаю: 0
Регистрация: 03.12.2023
показати весь коментар
23.09.2024 19:47 Відповісти


11.07.18 18:tel:28 28 184 528

Інформація опублікована учасником форуму та не є редакційним матеріалом

АВТОТЕМА

Автор:

Обсуждение авто проблем . А такие сопутствующих проблем ( дороги, качество и тд)
показати весь коментар
23.09.2024 21:35 Відповісти
Шакал Європи - таки вірно сказано
показати весь коментар
22.09.2024 15:16 Відповісти
керівництво держави яке тупо промовчало після вбивства свого президента та урядовоє команди, буде розповідати про умови допомоги сусіду який стікає кров'ю в війні з його кривдником
показати весь коментар
22.09.2024 16:33 Відповісти
Сикорский забыл, кто спасал Польшу от Тухачевского с Будённым на Висле. Не благодарные они. А кто отправил в лагеря украинских вояк
после битвы на Висле? Забыл ? Короткая память.
показати весь коментар
22.09.2024 16:46 Відповісти
Його мати вчила - полька з оккупованих поляками українських етничних земель
показати весь коментар
22.09.2024 18:02 Відповісти
Людина хвора. Це вже очевидно.
Манія величі виїдає мозок.
Мої співчуття пану Сікорському😢
Може варто вже звернутися до лікарів чи священика екзорциста?
показати весь коментар
22.09.2024 16:58 Відповісти
Гієна іди в сраку
показати весь коментар
22.09.2024 17:05 Відповісти
Нє, підтримка завжди безумовна. Або з нами, або проти нас. Вибирайте
показати весь коментар
22.09.2024 18:29 Відповісти
Пшецька kurwa. Прилетить на твою довбешку рашистська Х-101, тоді будеш висувати вимоги і висловлювати стурбованості. Сцикливі покидьки не збивають шахеди і ракети, що використовують територію пшекляндії для маневрів, отже - ви співучасники кацапських виродків у вбивстві українців.
показати весь коментар
22.09.2024 20:13 Відповісти
Це виглядає так:,,Людина поранена,стікає кров'ю....а йому кажуть ,,дай і мені кружку крові -визву скору поміч''...
показати весь коментар
22.09.2024 20:24 Відповісти
На кого він працює? Поляки, рветься там - де тонко, не випробовуйте долю
показати весь коментар
22.09.2024 21:05 Відповісти
Поляки, негнівіть Небо, Воно все бачить
показати весь коментар
22.09.2024 21:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 