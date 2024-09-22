Ми підтримуємо Україну, але маємо свої вимоги, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про підтримку України, яка, однак не є безумовною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RMF24.
"Ми хочемо зберегти двопартійну підтримку США союзу з Європою, України, фізичної присутності американських військ у Польщі", - заявив Сікорський.
Сікорський підкреслив, що розмови про альянс і відносини є дуже важливими.
"Це важливий союз для нас, це союз, який дозволяє нам почуватися безпечніше", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи стають переговори з Україною складнішими, Сікорський зазначив, що наразі Україна перебуває під тиском.
"У неї все добре на морі, трохи гірше на суші. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги, як це буває між сусідами, - додав глава МЗС Польщі.
Нагадаємо, Сікорський коментуючи повідомлення ЗМІ про нібито непросту розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сказав, що між сусідами інколи виникають проблемні питання.
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Вот из-за таких удивительных людей, у украинцев и у Украины есть, и будут дальше большие проблемы с поддержкой от Запада.
"Не кусай руку кормящего" давно известная, многовековая мудрость.
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А ось статистика від чехів, українські біженці дають в бюджет країни більше ніж на них витрачають:
У Чехії зараз перебувають 382 тис. громадян України, які залишили свою країну після початку повномасштабного вторгнення. Про це пише enikn.cz.
Із майже 400 тисяч українців 123 тис. працюють за контрактом і 90% із них сплачують податки, відрахування до пенсійного фонду та до медичного страхування зі своїх заробітків, повідомило Міністерство праці та соціального забезпечення Чехії.
«Біженці повертають державі ту допомогу, яку вона їм надала», - заявив на пресконференції міністр праці та соціального забезпечення Маріан Юречка.
Він зазначив, що сума, зібрана таким чином у державній скарбниці, зараз перевищує обсяг допомоги, яку нині сплачують українські біженці.
Дав притулок украинцам - а поляки пускали всех подряд
Получают сейчас выгоду от украинцев
Это бонус и полякам
А прежде всего - НАМ
Потому что - это реклама нас
Что мы можем приносить везде пользу
Мы не сидим на шее у страны ,давшей нам приют
Как ,например, выходцы из многих мусульманских стран
Просто надо уметь смотреть проблему с разных сторон
И не плевать в колодец ,из которого пьешь....
Ви і мову державну не поважаєте.
ДОСИТЬ ВЧИТИ УКРАЇНЦІВ ЯК ЖИТИ
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АВТОТЕМА
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Обсуждение авто проблем . А такие сопутствующих проблем ( дороги, качество и тд)
после битвы на Висле? Забыл ? Короткая память.
Манія величі виїдає мозок.
Мої співчуття пану Сікорському😢
Може варто вже звернутися до лікарів чи священика екзорциста?