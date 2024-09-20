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Крим (14079) Сікорський (200)

Сікорський пояснив свої слова про референдум щодо Криму: Це була гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record

Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що його слова стосовно можливого варіанту повернення Криму Україні через референдум, які викликали обурення Києва, були частиною "гіпотетичної дискусії".

Про це він заявив журналістам під час візиту до США у п’ятницю, 20 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Сікорський наголосив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, "в цьому немає жодних сумнівів, і я неодноразово це підкреслював".

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"З іншого боку, на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record (без публічного цитування. – Ред.), де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського, про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії", – додав він.

Глава польського МЗС відповів на запитання про його заяви з конференції Ялтинської європейської стратегії у Києві.

Раніше глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму. Це викликало гостру реакцію з боку Міністерства закордонних справ України, де, не називаючи імені Сікорського, закликали не задовольняти "апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права".

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Топ коментарі
+16
Курва, віддай ***** Сувальський прохід та домовляйся.
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20.09.2024 22:05
+13
Ага, "вирвалі із кантєкста"? - Пішов *****...
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20.09.2024 22:01
+10
А Україні нехай поверне українські лемківськи землі
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20.09.2024 22:08
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В - валынскаярэзня бэнзалапатай, довпойопа!!!!
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20.09.2024 22:01 Відповісти
Як Луценко жорстко попереджає ЄзеМАРОДЕРНЮ не сратися , коли поїдуть до ООН так, як розісралися з одним з найкращих друзів України Сікосрьким .
Й про те, що для ЄРМАКОМАРОДЕРНІ СЬОГОДНІ розгортання виборчих штабів - ЦЕ НОМЕР ОДИН ЗАВДАННЯ ВДЇЖЕ НА. МАРШІ ВИКОНАННЯ , на фоні вторинних потуг для перемоги у війні!

ЛУЦЕНКО: Зеленский везет в США НЕ ТОЛЬКО план завершения войны! Есть еще один документ - детали... -ЮТУБ
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20.09.2024 22:13 Відповісти
Балакауча Курбанова Оху.... Йїла й заглохла від цього інсайду!
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20.09.2024 22:23 Відповісти
Прям так па-рускі, Луценка розказав "всє дєталі"?
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20.09.2024 22:54 Відповісти
Назви блогів ПА РУZZКИ - а ти відкрий та послухай ...
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20.09.2024 23:30 Відповісти
Ага, "вирвалі із кантєкста"? - Пішов *****...
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20.09.2024 22:01 Відповісти
слухай Луценка - 4год тому - посилання вище, і сам туди підеш
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20.09.2024 22:29 Відповісти
Цьоцю, якого Луценка? Якщо Юрія то ще можна слухати. Якщо Ігоря - то йдіть разом з ним тули де Ви Євгена послали.
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20.09.2024 23:07 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZXEj0LIrcNP5g0tNs6YorpgIckMbMQLgomqhVv7A_n5AMwepb27hJDpiLdlFBVhBh1KJCC0Urdb00y47W8L5TADFH4tkQqxjgKdlT3PJRR74uakT2d7_X0WEq4XI_T7sKe-z-MU57MbByswkVpephUuEQ_E9SO5m2Z8PvgpPw1wDHJupsmYZhZYaeuyF_bjecg&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

Ті, що народжуються раз на століття, померти можуть кожен день...

....Веселий гнів нескорених горінь

змиває бруд із берегів історії

прибоями кипучих поколінь.

Марудна смерть, ґаздине домовита,

в твоїх коморах - невгасимий відблиск.

Якщо умрем -

то смертю динаміту,

який висаджує в повітря підлість!

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&__cft__[0]=AZXEj0LIrcNP5g0tNs6YorpgIckMbMQLgomqhVv7A_n5AMwepb27hJDpiLdlFBVhBh1KJCC0Urdb00y47W8L5TADFH4tkQqxjgKdlT3PJRR74uakT2d7_X0WEq4XI_T7sKe-z-MU57MbByswkVpephUuEQ_E9SO5m2Z8PvgpPw1wDHJupsmYZhZYaeuyF_bjecg&__tn__=*NK-R #ЛінаКостенко Уривок з поеми Зоряний Інтеграл...
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20.09.2024 22:02 Відповісти
Як точне слово б'э у ціль...
Пряме та невідразне!
З глибоким змістом -
Праотців...
Високе і виразне...
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20.09.2024 23:27 Відповісти
Короче, перевел стрелки на зеленского. А что там зеленский говорил на самом деле - никто не знает.
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20.09.2024 22:03 Відповісти
наш сцицерон нагородив такого, що перекладачі були змушені якось викручуватись
там хто його знає як вони його трактували
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20.09.2024 22:07 Відповісти
Ваш сцицерон - ***** ! Перекладайте його як завгодно , кацапчеги ...))
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20.09.2024 23:01 Відповісти
***** більш красномовніший за лайно яке ти обрав щоб його побороти.
Взагалі ти обирав Гетьмана, щоб побороти рос царя ? Ні. Ти обрав клоуна щоб полизав йому дупу.
В результаті працює твій язик ще і життя висить на воловині.
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23.09.2024 08:10 Відповісти
Не "гіпотетична" діскусія, а юридичне виконання міжнародних забов'язань, таких як Будапештський Меморандум, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, ордер Міжнародного Крімінального Суду, та багато інших - оці речі пан Сикорський не бажає обговорити в тому ж форматі?
Чи гроші хйла цьому заважають?
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20.09.2024 22:04 Відповісти
Я теж часто у себе в голові тримаю гіпотетичні дискусії - «а щоб ви всі здохли нахрін», особливо читаючи про уряд і взагалі в особистих справах. Але якось тримаю це в голові і не кричу про це.

І я не публічна особа, а Сікорський - так, і тому він прекрасно знає, що будь-який його бульк зараховується як офіційна позиція

Тут два варіанти, або Сікорський визнає, що він довбодятел, який не товаришує з головою, або визнає, що це як мінімум його позиція, але на нього натиснули
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20.09.2024 22:05 Відповісти
Курва, віддай ***** Сувальський прохід та домовляйся.
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20.09.2024 22:05 Відповісти
А Україні нехай поверне українські лемківськи землі
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20.09.2024 22:08 Відповісти
Раніше я вважала, що Кенигсберг треба повернути Польщі , но Сикорський підказав що треба провести референдум - Литві чи Польщі .
І мабуть жителі калининграда захочуть приєднатися до Литві
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20.09.2024 22:07 Відповісти
Я навіть знаю чому до Литви. Бо вже у складі Литви їх буде більшість у країні та вони зможуть робити з Литвою що завгодно на внутрішньодержавних референдумах. Їх нікуди не потрібно приєднувати з референдумами чи ні. Вони заслуговують виключно на чемодан-вокзал-надалеко з
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20.09.2024 22:14 Відповісти
Населення Литви 2,88 млн
населення калиниградской области - 945 тис.

А ЛИТВА може їх прийняти , а паспорти без права голосувати
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21.09.2024 02:54 Відповісти
А чего не предыдущему хозяину вернуть? При чем здесь пшеки?
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20.09.2024 23:08 Відповісти
Чисто географічески треба збільшити територію Литви
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21.09.2024 02:58 Відповісти
До Великого князівства Литовського ?
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21.09.2024 12:05 Відповісти
Кенігсберґ - це Прусія. Якщо повертати, то Німеччині.
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21.09.2024 00:14 Відповісти
Чисто географічески
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21.09.2024 02:56 Відповісти
Кьоніґсберґ німецьке місто. De jure і de facto. Ніякої Литви там не було, та і Литві він не потрібен
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21.09.2024 09:23 Відповісти
Шо ж ти - фраєр - здав назад
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20.09.2024 22:09 Відповісти
Може пошуткував з Бубона, цього горе-дипломата. а по моєму цей пан готує грунт на вибори преза. Туск шансів немає, бо він не етнічний поляк, а мати Сікорського з східніх кресів. Того і така риторика.
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20.09.2024 22:11 Відповісти
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21.09.2024 03:03 Відповісти
Східні креси» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Kresy Wschodnie, від kres «границя», «кінець», «край») - польська назва територій сьогоденної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Західної України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Західної Білорусі і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Литви , що колись входили до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської республіки ; «східна околиця»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8#cite_note-sl-1 [1] . Польські жителі цих територій, у тому числі репатрійовані до Польщі, часом називаються кресов'янамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8#cite_note-gaz-2 [2] або кресов'яками.
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21.09.2024 03:04 Відповісти
ТЕПЕР зрозуміло чому сикорський ненавидить Україну
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21.09.2024 03:05 Відповісти
Якщо Сікорскій кресов'як, то це тільки гірше для нього. Ну, в наших очах
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21.09.2024 11:44 Відповісти
Сікорський нам не друг
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20.09.2024 22:12 Відповісти
КАрочє, сосцав
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20.09.2024 22:17 Відповісти
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20.09.2024 22:21 Відповісти
Вкраїнчики знайшли ворога, а те що в Стамбулі ішак пропонував віддати путіну забули
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20.09.2024 22:27 Відповісти
Не неси херни, чувак. Кто из наших такое предлагал? Где это зафиксировано? Об этом только ***** один и говорит. Он, собственно, и предлагал. Наши не согласились. Если бы наши предлагали, то ***** бы согласилось. Ведь логично же?
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20.09.2024 23:12 Відповісти
🖕
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20.09.2024 23:29 Відповісти
Польська курва, хто тебе випустив?
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22.09.2024 09:06 Відповісти
Чекаємо на думки Сікорського щодо Сувалківського проходу на слова прутіна до цього
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20.09.2024 22:28 Відповісти
Ні, послухай краще Луценка ...
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20.09.2024 22:30 Відповісти
Луценка «наслухалися», ще з часів революції на граніті!
А тепер він «обжився майном недорогим», обкинувся вартісною нерухомістю у недешевому місці…., ну і далі побалакує… Може, ще, якусь вартісну посаду вибалакає…
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20.09.2024 22:38 Відповісти
На фронті він обжився та онкологією обкинувся! Тому (я про фронт) має право багато чого говорити, бо був, бачив та розуміє.
А про майно - якщо людина має голову, серце та честь, йому не обов'язково вмирати у злиднях. І пора вже розрізняти зароблене від накраденого.
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21.09.2024 10:01 Відповісти
Сікорський is off the rocker щоб таке висловити навіть off the record
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20.09.2024 22:30 Відповісти
По логіці Сікорського в будь-яке польське місто приїде мільйон українських біженців і оголосить референдум.
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20.09.2024 22:31 Відповісти
Перед этим еще выселить поляков куда-нибудь за Сибирь и тогда можно проводить референдум 😁
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20.09.2024 23:27 Відповісти
В Перемишлі більшість населення польські українці. Там і без приїжджих голосів достатньо.
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21.09.2024 00:16 Відповісти
Їжа для диванах героїв, щоб 95 не чіпали,перевели на Сікорського. Хто на черзі і що готує вам комік,бо те що наразі відбувається не несе доброго нічого.
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20.09.2024 22:38 Відповісти
На черзі ваш штазі в Гамериці.
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22.09.2024 09:03 Відповісти
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20.09.2024 22:39 Відповісти
Балабол, точка
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20.09.2024 22:50 Відповісти
Куди цей пся крев лізе. Кому цікаві його висери? Пнх!!!
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20.09.2024 23:06 Відповісти
«Вирвалі с кантєкстом». Гіпотетично, звичайно.
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20.09.2024 23:11 Відповісти
П@зданул а потом заднюю дал .....

Почему у собаки нос впереди , а хвост сзади

Потому что с начало надо понюхать

А затем хвостом вилять
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20.09.2024 23:28 Відповісти
Ще один експерд-оф-рекодс!
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20.09.2024 23:52 Відповісти
Тут така штука що мир після такої війни де б не проходила лінія кордону чи то 1918, 1991, 2024 може викликати бурю в самій рашкі і Украіїні, таку при якій сама війна може показатися дитячими забавками. І врешті решт переможцем може стати та країна яка зможе пережити цю бурю.
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21.09.2024 01:22 Відповісти
Висновок - рашку треба розвалити на маленькі країни
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21.09.2024 03:09 Відповісти
Яке прикре самогубство. Це ж треба вміти так споганити свою проукраінську репутацію 🙄
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21.09.2024 09:22 Відповісти
Холм, Перемишль і Ярослав мають повернутись до України, а поляків , що там проживають можна пересилити в Бердянськ і Маріуполь , нехай там поспілкуються з курчанами, один народ все таки.
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21.09.2024 21:28 Відповісти
 
 