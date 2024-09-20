Сікорський пояснив свої слова про референдум щодо Криму: Це була гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що його слова стосовно можливого варіанту повернення Криму Україні через референдум, які викликали обурення Києва, були частиною "гіпотетичної дискусії".

Про це він заявив журналістам під час візиту до США у п’ятницю, 20 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Сікорський наголосив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, "в цьому немає жодних сумнівів, і я неодноразово це підкреслював".

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"З іншого боку, на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record (без публічного цитування. – Ред.), де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського, про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії", – додав він.

Глава польського МЗС відповів на запитання про його заяви з конференції Ялтинської європейської стратегії у Києві.

Раніше глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму. Це викликало гостру реакцію з боку Міністерства закордонних справ України, де, не називаючи імені Сікорського, закликали не задовольняти "апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права".