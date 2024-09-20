Сікорський пояснив свої слова про референдум щодо Криму: Це була гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що його слова стосовно можливого варіанту повернення Криму Україні через референдум, які викликали обурення Києва, були частиною "гіпотетичної дискусії".
Про це він заявив журналістам під час візиту до США у п’ятницю, 20 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Сікорський наголосив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, "в цьому немає жодних сумнівів, і я неодноразово це підкреслював".
"З іншого боку, на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record (без публічного цитування. – Ред.), де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського, про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії", – додав він.
Глава польського МЗС відповів на запитання про його заяви з конференції Ялтинської європейської стратегії у Києві.
Раніше глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму. Це викликало гостру реакцію з боку Міністерства закордонних справ України, де, не називаючи імені Сікорського, закликали не задовольняти "апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права".
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Й про те, що для ЄРМАКОМАРОДЕРНІ СЬОГОДНІ розгортання виборчих штабів - ЦЕ НОМЕР ОДИН ЗАВДАННЯ ВДЇЖЕ НА. МАРШІ ВИКОНАННЯ , на фоні вторинних потуг для перемоги у війні!
ЛУЦЕНКО: Зеленский везет в США НЕ ТОЛЬКО план завершения войны! Есть еще один документ - детали... -ЮТУБ
Ті, що народжуються раз на століття, померти можуть кожен день...
....Веселий гнів нескорених горінь
змиває бруд із берегів історії
прибоями кипучих поколінь.
Марудна смерть, ґаздине домовита,
в твоїх коморах - невгасимий відблиск.
Якщо умрем -
то смертю динаміту,
який висаджує в повітря підлість!
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Пряме та невідразне!
З глибоким змістом -
Праотців...
Високе і виразне...
там хто його знає як вони його трактували
Взагалі ти обирав Гетьмана, щоб побороти рос царя ? Ні. Ти обрав клоуна щоб полизав йому дупу.
В результаті працює твій язик ще і життя висить на воловині.
Чи гроші хйла цьому заважають?
І я не публічна особа, а Сікорський - так, і тому він прекрасно знає, що будь-який його бульк зараховується як офіційна позиція
Тут два варіанти, або Сікорський визнає, що він довбодятел, який не товаришує з головою, або визнає, що це як мінімум його позиція, але на нього натиснули
І мабуть жителі калининграда захочуть приєднатися до Литві
населення калиниградской области - 945 тис.
А ЛИТВА може їх прийняти , а паспорти без права голосувати
А тепер він «обжився майном недорогим», обкинувся вартісною нерухомістю у недешевому місці…., ну і далі побалакує… Може, ще, якусь вартісну посаду вибалакає…
А про майно - якщо людина має голову, серце та честь, йому не обов'язково вмирати у злиднях. І пора вже розрізняти зароблене від накраденого.
Почему у собаки нос впереди , а хвост сзади
Потому что с начало надо понюхать
А затем хвостом вилять