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Крым (26004) Сикорский (358)

Сикорский объяснил свои слова о референдуме относительно Крыма: Это была гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off the record

Сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что его слова относительно возможного варианта возвращения Крыма Украине через референдум, которые вызвали возмущение Киева, были частью "гипотетической дискуссии".

Об этом он заявил журналистам во время визита в США в пятницу, 20 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сикорский подчеркнул, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, "в этом нет никаких сомнений, и я неоднократно это подчеркивал".

Читайте также: МИД о предложениях относительно статуса Крыма: Территориальная целостность Украины не может быть предметом компромиссов

"С другой стороны, на конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off the record (без публичного цитирования. - Ред.), где мы рассматривали, как реализовать предложения самого президента Зеленского, о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях", - добавил он.

Глава польского МИД ответил на вопрос о его заявлениях с конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

Ранее глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума. Это вызвало острую реакцию со стороны Министерства иностранных дел Украины, где, не называя имени Сикорского, призвали не удовлетворять "аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права".
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Топ комментарии
+16
Курва, віддай ***** Сувальський прохід та домовляйся.
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20.09.2024 22:05
+13
Ага, "вирвалі із кантєкста"? - Пішов *****...
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20.09.2024 22:01
+10
А Україні нехай поверне українські лемківськи землі
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20.09.2024 22:08
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Правила форума Совет форумчан
В - валынскаярэзня бэнзалапатай, довпойопа!!!!
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20.09.2024 22:01 Ответить
Як Луценко жорстко попереджає ЄзеМАРОДЕРНЮ не сратися , коли поїдуть до ООН так, як розісралися з одним з найкращих друзів України Сікосрьким .
Й про те, що для ЄРМАКОМАРОДЕРНІ СЬОГОДНІ розгортання виборчих штабів - ЦЕ НОМЕР ОДИН ЗАВДАННЯ ВДЇЖЕ НА. МАРШІ ВИКОНАННЯ , на фоні вторинних потуг для перемоги у війні!

ЛУЦЕНКО: Зеленский везет в США НЕ ТОЛЬКО план завершения войны! Есть еще один документ - детали... -ЮТУБ
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20.09.2024 22:13 Ответить
Балакауча Курбанова Оху.... Йїла й заглохла від цього інсайду!
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20.09.2024 22:23 Ответить
Прям так па-рускі, Луценка розказав "всє дєталі"?
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20.09.2024 22:54 Ответить
Назви блогів ПА РУZZКИ - а ти відкрий та послухай ...
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20.09.2024 23:30 Ответить
Ага, "вирвалі із кантєкста"? - Пішов *****...
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20.09.2024 22:01 Ответить
слухай Луценка - 4год тому - посилання вище, і сам туди підеш
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20.09.2024 22:29 Ответить
Цьоцю, якого Луценка? Якщо Юрія то ще можна слухати. Якщо Ігоря - то йдіть разом з ним тули де Ви Євгена послали.
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20.09.2024 23:07 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZXEj0LIrcNP5g0tNs6YorpgIckMbMQLgomqhVv7A_n5AMwepb27hJDpiLdlFBVhBh1KJCC0Urdb00y47W8L5TADFH4tkQqxjgKdlT3PJRR74uakT2d7_X0WEq4XI_T7sKe-z-MU57MbByswkVpephUuEQ_E9SO5m2Z8PvgpPw1wDHJupsmYZhZYaeuyF_bjecg&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

Ті, що народжуються раз на століття, померти можуть кожен день...

....Веселий гнів нескорених горінь

змиває бруд із берегів історії

прибоями кипучих поколінь.

Марудна смерть, ґаздине домовита,

в твоїх коморах - невгасимий відблиск.

Якщо умрем -

то смертю динаміту,

який висаджує в повітря підлість!

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&__cft__[0]=AZXEj0LIrcNP5g0tNs6YorpgIckMbMQLgomqhVv7A_n5AMwepb27hJDpiLdlFBVhBh1KJCC0Urdb00y47W8L5TADFH4tkQqxjgKdlT3PJRR74uakT2d7_X0WEq4XI_T7sKe-z-MU57MbByswkVpephUuEQ_E9SO5m2Z8PvgpPw1wDHJupsmYZhZYaeuyF_bjecg&__tn__=*NK-R #ЛінаКостенко Уривок з поеми Зоряний Інтеграл...
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20.09.2024 22:02 Ответить
Як точне слово б'э у ціль...
Пряме та невідразне!
З глибоким змістом -
Праотців...
Високе і виразне...
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20.09.2024 23:27 Ответить
Короче, перевел стрелки на зеленского. А что там зеленский говорил на самом деле - никто не знает.
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20.09.2024 22:03 Ответить
наш сцицерон нагородив такого, що перекладачі були змушені якось викручуватись
там хто його знає як вони його трактували
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20.09.2024 22:07 Ответить
Ваш сцицерон - ***** ! Перекладайте його як завгодно , кацапчеги ...))
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20.09.2024 23:01 Ответить
***** більш красномовніший за лайно яке ти обрав щоб його побороти.
Взагалі ти обирав Гетьмана, щоб побороти рос царя ? Ні. Ти обрав клоуна щоб полизав йому дупу.
В результаті працює твій язик ще і життя висить на воловині.
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23.09.2024 08:10 Ответить
Не "гіпотетична" діскусія, а юридичне виконання міжнародних забов'язань, таких як Будапештський Меморандум, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, ордер Міжнародного Крімінального Суду, та багато інших - оці речі пан Сикорський не бажає обговорити в тому ж форматі?
Чи гроші хйла цьому заважають?
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20.09.2024 22:04 Ответить
Я теж часто у себе в голові тримаю гіпотетичні дискусії - «а щоб ви всі здохли нахрін», особливо читаючи про уряд і взагалі в особистих справах. Але якось тримаю це в голові і не кричу про це.

І я не публічна особа, а Сікорський - так, і тому він прекрасно знає, що будь-який його бульк зараховується як офіційна позиція

Тут два варіанти, або Сікорський визнає, що він довбодятел, який не товаришує з головою, або визнає, що це як мінімум його позиція, але на нього натиснули
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20.09.2024 22:05 Ответить
Курва, віддай ***** Сувальський прохід та домовляйся.
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20.09.2024 22:05 Ответить
А Україні нехай поверне українські лемківськи землі
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20.09.2024 22:08 Ответить
Раніше я вважала, що Кенигсберг треба повернути Польщі , но Сикорський підказав що треба провести референдум - Литві чи Польщі .
І мабуть жителі калининграда захочуть приєднатися до Литві
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20.09.2024 22:07 Ответить
Я навіть знаю чому до Литви. Бо вже у складі Литви їх буде більшість у країні та вони зможуть робити з Литвою що завгодно на внутрішньодержавних референдумах. Їх нікуди не потрібно приєднувати з референдумами чи ні. Вони заслуговують виключно на чемодан-вокзал-надалеко з
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20.09.2024 22:14 Ответить
Населення Литви 2,88 млн
населення калиниградской области - 945 тис.

А ЛИТВА може їх прийняти , а паспорти без права голосувати
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21.09.2024 02:54 Ответить
А чего не предыдущему хозяину вернуть? При чем здесь пшеки?
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20.09.2024 23:08 Ответить
Чисто географічески треба збільшити територію Литви
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21.09.2024 02:58 Ответить
До Великого князівства Литовського ?
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21.09.2024 12:05 Ответить
Кенігсберґ - це Прусія. Якщо повертати, то Німеччині.
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21.09.2024 00:14 Ответить
Чисто географічески
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21.09.2024 02:56 Ответить
Кьоніґсберґ німецьке місто. De jure і de facto. Ніякої Литви там не було, та і Литві він не потрібен
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21.09.2024 09:23 Ответить
Шо ж ти - фраєр - здав назад
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20.09.2024 22:09 Ответить
Може пошуткував з Бубона, цього горе-дипломата. а по моєму цей пан готує грунт на вибори преза. Туск шансів немає, бо він не етнічний поляк, а мати Сікорського з східніх кресів. Того і така риторика.
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20.09.2024 22:11 Ответить
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21.09.2024 03:03 Ответить
Східні креси» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Kresy Wschodnie, від kres «границя», «кінець», «край») - польська назва територій сьогоденної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Західної України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Західної Білорусі і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Литви , що колись входили до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської республіки ; «східна околиця»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8#cite_note-sl-1 [1] . Польські жителі цих територій, у тому числі репатрійовані до Польщі, часом називаються кресов'янамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8#cite_note-gaz-2 [2] або кресов'яками.
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21.09.2024 03:04 Ответить
ТЕПЕР зрозуміло чому сикорський ненавидить Україну
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21.09.2024 03:05 Ответить
Якщо Сікорскій кресов'як, то це тільки гірше для нього. Ну, в наших очах
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21.09.2024 11:44 Ответить
Сікорський нам не друг
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20.09.2024 22:12 Ответить
КАрочє, сосцав
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20.09.2024 22:17 Ответить
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20.09.2024 22:21 Ответить
Вкраїнчики знайшли ворога, а те що в Стамбулі ішак пропонував віддати путіну забули
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20.09.2024 22:27 Ответить
Не неси херни, чувак. Кто из наших такое предлагал? Где это зафиксировано? Об этом только ***** один и говорит. Он, собственно, и предлагал. Наши не согласились. Если бы наши предлагали, то ***** бы согласилось. Ведь логично же?
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20.09.2024 23:12 Ответить
🖕
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20.09.2024 23:29 Ответить
Польська курва, хто тебе випустив?
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22.09.2024 09:06 Ответить
Чекаємо на думки Сікорського щодо Сувалківського проходу на слова прутіна до цього
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20.09.2024 22:28 Ответить
Ні, послухай краще Луценка ...
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20.09.2024 22:30 Ответить
Луценка «наслухалися», ще з часів революції на граніті!
А тепер він «обжився майном недорогим», обкинувся вартісною нерухомістю у недешевому місці…., ну і далі побалакує… Може, ще, якусь вартісну посаду вибалакає…
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20.09.2024 22:38 Ответить
На фронті він обжився та онкологією обкинувся! Тому (я про фронт) має право багато чого говорити, бо був, бачив та розуміє.
А про майно - якщо людина має голову, серце та честь, йому не обов'язково вмирати у злиднях. І пора вже розрізняти зароблене від накраденого.
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21.09.2024 10:01 Ответить
Сікорський is off the rocker щоб таке висловити навіть off the record
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20.09.2024 22:30 Ответить
По логіці Сікорського в будь-яке польське місто приїде мільйон українських біженців і оголосить референдум.
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20.09.2024 22:31 Ответить
Перед этим еще выселить поляков куда-нибудь за Сибирь и тогда можно проводить референдум 😁
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20.09.2024 23:27 Ответить
В Перемишлі більшість населення польські українці. Там і без приїжджих голосів достатньо.
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21.09.2024 00:16 Ответить
Їжа для диванах героїв, щоб 95 не чіпали,перевели на Сікорського. Хто на черзі і що готує вам комік,бо те що наразі відбувається не несе доброго нічого.
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20.09.2024 22:38 Ответить
На черзі ваш штазі в Гамериці.
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22.09.2024 09:03 Ответить
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20.09.2024 22:39 Ответить
Балабол, точка
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20.09.2024 22:50 Ответить
Куди цей пся крев лізе. Кому цікаві його висери? Пнх!!!
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20.09.2024 23:06 Ответить
«Вирвалі с кантєкстом». Гіпотетично, звичайно.
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20.09.2024 23:11 Ответить
П@зданул а потом заднюю дал .....

Почему у собаки нос впереди , а хвост сзади

Потому что с начало надо понюхать

А затем хвостом вилять
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20.09.2024 23:28 Ответить
Ще один експерд-оф-рекодс!
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20.09.2024 23:52 Ответить
Тут така штука що мир після такої війни де б не проходила лінія кордону чи то 1918, 1991, 2024 може викликати бурю в самій рашкі і Украіїні, таку при якій сама війна може показатися дитячими забавками. І врешті решт переможцем може стати та країна яка зможе пережити цю бурю.
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21.09.2024 01:22 Ответить
Висновок - рашку треба розвалити на маленькі країни
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21.09.2024 03:09 Ответить
Яке прикре самогубство. Це ж треба вміти так споганити свою проукраінську репутацію 🙄
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21.09.2024 09:22 Ответить
Холм, Перемишль і Ярослав мають повернутись до України, а поляків , що там проживають можна пересилити в Бердянськ і Маріуполь , нехай там поспілкуються з курчанами, один народ все таки.
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21.09.2024 21:28 Ответить
 
 