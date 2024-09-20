Сикорский объяснил свои слова о референдуме относительно Крыма: Это была гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off the record
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что его слова относительно возможного варианта возвращения Крыма Украине через референдум, которые вызвали возмущение Киева, были частью "гипотетической дискуссии".
Об этом он заявил журналистам во время визита в США в пятницу, 20 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Сикорский подчеркнул, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, "в этом нет никаких сомнений, и я неоднократно это подчеркивал".
"С другой стороны, на конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off the record (без публичного цитирования. - Ред.), где мы рассматривали, как реализовать предложения самого президента Зеленского, о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях", - добавил он.
Глава польского МИД ответил на вопрос о его заявлениях с конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
Ранее глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума. Это вызвало острую реакцию со стороны Министерства иностранных дел Украины, где, не называя имени Сикорского, призвали не удовлетворять "аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права".
Пожалуйста, подождите...
Й про те, що для ЄРМАКОМАРОДЕРНІ СЬОГОДНІ розгортання виборчих штабів - ЦЕ НОМЕР ОДИН ЗАВДАННЯ ВДЇЖЕ НА. МАРШІ ВИКОНАННЯ , на фоні вторинних потуг для перемоги у війні!
ЛУЦЕНКО: Зеленский везет в США НЕ ТОЛЬКО план завершения войны! Есть еще один документ - детали... -ЮТУБ
Ті, що народжуються раз на століття, померти можуть кожен день...
....Веселий гнів нескорених горінь
змиває бруд із берегів історії
прибоями кипучих поколінь.
Марудна смерть, ґаздине домовита,
в твоїх коморах - невгасимий відблиск.
Якщо умрем -
то смертю динаміту,
який висаджує в повітря підлість!
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Пряме та невідразне!
З глибоким змістом -
Праотців...
Високе і виразне...
там хто його знає як вони його трактували
Взагалі ти обирав Гетьмана, щоб побороти рос царя ? Ні. Ти обрав клоуна щоб полизав йому дупу.
В результаті працює твій язик ще і життя висить на воловині.
Чи гроші хйла цьому заважають?
І я не публічна особа, а Сікорський - так, і тому він прекрасно знає, що будь-який його бульк зараховується як офіційна позиція
Тут два варіанти, або Сікорський визнає, що він довбодятел, який не товаришує з головою, або визнає, що це як мінімум його позиція, але на нього натиснули
І мабуть жителі калининграда захочуть приєднатися до Литві
населення калиниградской области - 945 тис.
А ЛИТВА може їх прийняти , а паспорти без права голосувати
А тепер він «обжився майном недорогим», обкинувся вартісною нерухомістю у недешевому місці…., ну і далі побалакує… Може, ще, якусь вартісну посаду вибалакає…
А про майно - якщо людина має голову, серце та честь, йому не обов'язково вмирати у злиднях. І пора вже розрізняти зароблене від накраденого.
Почему у собаки нос впереди , а хвост сзади
Потому что с начало надо понюхать
А затем хвостом вилять