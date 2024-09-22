Самая большая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Сложная ситуация остается на Кураховском, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений. Оккупанты продолжают активно действовать на Покровском и Кураховском направлениях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 22 сентября.
Обстрелы территории Украины
В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Брускам, Малушиному, Павловке, Журавке, Большой Писаревке и Бояро-Лежачьем; под ударами авиации оказались Эсмань, Беловоды, Журавка, Бувалино и Яструбщина.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении были две вражеские атаки в районе Волчанска. Продолжается бой. Ситуация контролируется.
На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. Пять атак противника еще продолжаются. Всего на направлении зафиксировано десять боестолкновений. В районы Купянска, Купянска-Узлового и Першотравневого оккупанты сбросили всего девять авиабомб.
Ситуация на Востоке
Агрессор увеличил количество атак до пяти на Лиманском направлении. Произошли боевые действия вблизи Чернещины, Дружелюбовки, Новосадового и Дибровы. Два боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районе Выемки. Ситуация контролируемая. Также оккупант нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами по районам населенных пунктов Ивановка, Свято-Покровское и Славянск.
На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать две атаки оккупантов возле Калиновки и Клещиевки. Вблизи Григорьевки и Ступочек пять вражеских атак уже остановлено. Противник применял неуправляемые авиационные ракеты по Ступочкам.
На Торецком направлении захватчик, при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, четыре раза атаковал в районах Дачное, Торецк, Щербиновка и Нелиповка. Идет бой вблизи Торецка.
Самая большая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 21 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются бои в шести локациях в районах Новоторецка, Гродовки, Новогродовки и Мариновки. Авиация оккупантов била в течение дня НАРами в сторону Александрополя.
Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Горняка, Цукурино, Желанного Второго и Катериновки отбито шесть штурмов, также продолжаются четыре боестолкновения вблизи Константиновки и Горняка.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении агрессор атакует неподалеку Угледара и Водяного, сейчас продолжается четыре боестолкновения. Также вражеская авиация нанесла удары возле Богоявленки, Урожайного и Ровнополя.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий оккупантов за сегодня не отмечено. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Приднепровском направлении нашими защитниками отбит один штурм врага.
По данным Генштаба, противник нанес десять авиационных ударов по территории Курской области, применив 12 КАБов.
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Суджанський район.
В районі н.п. Спальне та Бірки російські війська продовжують накати маневреними групами за підтримки дроноводів та артилерії. Ситуація без суттєвих змін.
На захід від Пушкарного і на схід від Мартиновки тривають позиційні бойові дії. Ситуація без суттєвих змін.
На південь від Камишовки ЗСУ покращили свої тактичні позиції, зайнявши ряд урочищ на ділянці шириною до 4.5 км, що підтверджують дроноводи противника.
Глушковський район.
Тривають бойові зіткнення у напрямку Глушкового, в районі Веселого та на схід від Волфіного."
Кореньовський район.
На західній околиці Гордєєвки дроноводи ЗСУ атакували «буханку» із живою силою супротивника. Кадри підтверджують присутність російських військ у цьому районі.
📍51.208013, 34.867456
На північний захід від Любімовки противник продовжує штурмові дії за підтримки бронетехніки в районі урочищ Калинник, Культура та Корнюшкін Яр. Додана сіра зона, бої продовжуються.
📍51.346252, 34.950536
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