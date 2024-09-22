Качество воздуха в Киеве нормализовалось: наблюдается низкий уровень загрязненности

В Киеве по состоянию на 15:30 22 сентября качество воздуха нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

"По состоянию на 15:30 22 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются", - говорится в сообщении.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу:

ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха - 45 (низкий уровень загрязненности).

Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 34 (низкий уровень загрязненности).

проспект Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха - 40 (низкий уровень загрязненности).

просп. Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха - 47 (низкий уровень загрязненности).

Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха - 43 (низкий уровень загрязненности).

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Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу:

ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 38 (низкий уровень загрязненности).

по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха - 42 (низкий уровень загрязненности).

Справка

Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основании показателей нескольких основных загрязнителей: PM2.5 и PM10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), ОЗ (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.