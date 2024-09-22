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воздух (171) Киев (24766)

Качество воздуха в Киеве нормализовалось: наблюдается низкий уровень загрязненности

Якість повітря у Києві нормалізувалася

В Киеве по состоянию на 15:30 22 сентября качество воздуха нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

"По состоянию на 15:30 22 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются", - говорится в сообщении.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу:

  • ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха - 45 (низкий уровень загрязненности).
  • Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 34 (низкий уровень загрязненности).
  • проспект Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха - 40 (низкий уровень загрязненности).
  • просп. Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха - 47 (низкий уровень загрязненности).
  • Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха - 43 (низкий уровень загрязненности).

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Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу:

  • ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 38 (низкий уровень загрязненности).
  • по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха - 42 (низкий уровень загрязненности).

Справка

Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основании показателей нескольких основных загрязнителей: PM2.5 и PM10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), ОЗ (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
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Топ комментарии
+1
Русскім духам вже не тхне...
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22.09.2024 17:29
+1
Та майте вже якусь повагу до форумчан. Вас ніхто не лайкає.

Ви дичину вже місяць несете, на кшталт - я - поет, зовут нєзнайка. От меня вам балалайка..
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22.09.2024 17:39
+1
Не тільки Ви..
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22.09.2024 17:44
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Русскім духам вже не тхне...
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22.09.2024 17:29 Ответить
При всій повазі - пнх
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22.09.2024 17:33 Ответить
апападробнєє, що не так?
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22.09.2024 17:55 Ответить
Та майте вже якусь повагу до форумчан. Вас ніхто не лайкає.

Ви дичину вже місяць несете, на кшталт - я - поет, зовут нєзнайка. От меня вам балалайка..
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22.09.2024 17:39 Ответить
Не тільки Ви..
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22.09.2024 17:44 Ответить
До керувався Кличко, що Київ входить до десятки найбрудніших міст у світі. Говорили ще тоді, 10 років тому. що сметуни після себе залишать тільки грязюку і розруху.
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22.09.2024 17:50 Ответить
до чого тут педаля якщо горить у області? у нього повно косяків але не цього разу
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22.09.2024 19:24 Ответить
та бздить ще досі!
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22.09.2024 17:57 Ответить
Може біля тебе якийсь русскій вештається...
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22.09.2024 18:34 Ответить
та нє.. паленим торфом, хай йому грець.
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22.09.2024 19:07 Ответить
Ну слава Богу! У столиці чисте повітря! А чому про якість повітря у інших містах не пишемо? Наприуклад у Куп'янську. Бо там лохи мешкають?
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22.09.2024 18:10 Ответить
Хтось украв пилюку.
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22.09.2024 20:43 Ответить
 
 