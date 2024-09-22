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повітря (162) Київ (19130)

Якість повітря у Києві нормалізувалася: спостерігається низький рівень забрудненості

Якість повітря у Києві нормалізувалася

У Києві станом на 15:30 22 вересня якість повітря нормалізувалася, спостерігається низький рівень забрудненості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА, про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

"Станом на 15:30 22 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються", - йдеться в повідомленні.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою:

  • вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 45 (низький рівень забрудненості).
  • вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).
  • проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).
  • просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 47 (низький рівень забрудненості).
  • вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень забрудненості).

Також читайте: У двох районах Київщини зафіксовано погіршення стану повітря

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою:

  • вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 38 (низький рівень забрудненості).
  • за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 42 (низький рівень забрудненості).

Довідка

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на підставі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

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Топ коментарі
+1
Русскім духам вже не тхне...
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22.09.2024 17:29
+1
Та майте вже якусь повагу до форумчан. Вас ніхто не лайкає.

Ви дичину вже місяць несете, на кшталт - я - поет, зовут нєзнайка. От меня вам балалайка..
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22.09.2024 17:39
+1
Не тільки Ви..
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22.09.2024 17:44
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Русскім духам вже не тхне...
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22.09.2024 17:29 Відповісти
При всій повазі - пнх
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22.09.2024 17:33 Відповісти
апападробнєє, що не так?
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22.09.2024 17:55 Відповісти
Та майте вже якусь повагу до форумчан. Вас ніхто не лайкає.

Ви дичину вже місяць несете, на кшталт - я - поет, зовут нєзнайка. От меня вам балалайка..
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22.09.2024 17:39 Відповісти
Не тільки Ви..
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22.09.2024 17:44 Відповісти
До керувався Кличко, що Київ входить до десятки найбрудніших міст у світі. Говорили ще тоді, 10 років тому. що сметуни після себе залишать тільки грязюку і розруху.
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22.09.2024 17:50 Відповісти
до чого тут педаля якщо горить у області? у нього повно косяків але не цього разу
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22.09.2024 19:24 Відповісти
та бздить ще досі!
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22.09.2024 17:57 Відповісти
Може біля тебе якийсь русскій вештається...
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22.09.2024 18:34 Відповісти
та нє.. паленим торфом, хай йому грець.
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22.09.2024 19:07 Відповісти
Ну слава Богу! У столиці чисте повітря! А чому про якість повітря у інших містах не пишемо? Наприуклад у Куп'янську. Бо там лохи мешкають?
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22.09.2024 18:10 Відповісти
Хтось украв пилюку.
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22.09.2024 20:43 Відповісти
 
 