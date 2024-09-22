Якість повітря у Києві нормалізувалася: спостерігається низький рівень забрудненості

У Києві станом на 15:30 22 вересня якість повітря нормалізувалася, спостерігається низький рівень забрудненості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА, про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

"Станом на 15:30 22 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються", - йдеться в повідомленні.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою:

вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 45 (низький рівень забрудненості).

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).

просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 47 (низький рівень забрудненості).

вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень забрудненості).

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Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою:

вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 38 (низький рівень забрудненості).

за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 42 (низький рівень забрудненості).

Довідка

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на підставі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.