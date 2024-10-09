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Связисты из 242-го ОбТрО просят помочь закрыть сбор на автомобиль для выполнения боевых задач: есть только половина суммы (обновлено)

воїни просять долучитися до збору

Украинским военным-связистам из 242-го отдельного батальона территориальной обороны нужен автомобиль с повышенной проходимостью для выполнения боевых задач. Сейчас идет сбор средств на покупку авто, и военные просят присоединиться к нему всех неравнодушных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"От вас донаты - от нас выполнение боевых задач. А вместе это мертвые пи**ары и приближение победы. Нужна ваша помощь. Каждый донат имеет значение. Распространите среди своих знакомых. В мессенджерах. Организуйте сбор на работе. Проект большой - без Вас не справимся. Благодарны всем за помощь", - говорится в заметке.

Стоимость автомобиля - 250 000 грн.

Трем самым активным донатерам военные обещают подарки.

Приобщиться к сбору можно по реквизитам:

ПриватБанк:

5168752107241179

https://www.privat24.ua/send/dbrbi

МоноБанк:

5375 4112 2172 4797

https://send.monobank.ua/jar/qMp6xH2ZJ

Обновленная информация

Пока сбор продолжается. Как отмечается, на утро 7 октября 2024 года было собрано 120337,22 грн из необходимых 250 000 грн.

"Не останавливаемся!!! От вас донаты, от нас выполнение боевых задач", - отмечают организаторы сбора и обещают подарки 3 самым активным донатерам.

військові просять долучитися до збору

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Топ комментарии
+11
я ні на що не натякаю.Просто гидко.Дуже гидко."Управління державної охорони накупило нових елітних позашляховиків Toyota по 4 мільйони гривень за штуку Джерело: https://biz.censor.net/n3511323
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23.09.2024 18:12
+10
Не хочеться виглядати іронічно, але.... Хіба не сюр, що для фронту волонтери дають а "державна система" витрачає кошти на жипи для поліції та іншу Потужну ахінєю
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23.09.2024 18:09
+8
А в держохорони забрати оті що закупили слабо? Чи в них такі великі дупи що тільки позашляховик їх потягне?
Це вже зелене дно, чи ще постукають знизу?
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23.09.2024 18:13
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Не хочеться виглядати іронічно, але.... Хіба не сюр, що для фронту волонтери дають а "державна система" витрачає кошти на жипи для поліції та іншу Потужну ахінєю
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23.09.2024 18:09 Ответить
Мені поф, просто трохи задонила.
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23.09.2024 18:13 Ответить
це робить Вам честь.Але...якось не так воно все має бути.Виглядає що у Вас є війна а у них немає...
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23.09.2024 18:15 Ответить
Якщо мої гроші хоч якось допомогають і хлопцям буде допомога - я тільки рада буду. Не можу воювати - нехай гроші допомагають.
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23.09.2024 18:18 Ответить
Дякую.Це настільки приємно і дорого що словами не передати
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23.09.2024 18:26 Ответить
пустишка,довести своє ствердження можеш?
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23.09.2024 18:27 Ответить
якесь відчуття що мені в обличчя плюють.Хоча,боюся,що не відчуття а факт.
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23.09.2024 18:13 Ответить
я ні на що не натякаю.Просто гидко.Дуже гидко."Управління державної охорони накупило нових елітних позашляховиків Toyota по 4 мільйони гривень за штуку Джерело: https://biz.censor.net/n3511323
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23.09.2024 18:12 Ответить
Переступіть через - гидко й задоньте.
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23.09.2024 18:14 Ответить
Ані чинна влада, ані оті усі структури біля неї не приймають участі у війні.
+ на картку.
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09.10.2024 10:41 Ответить
А в держохорони забрати оті що закупили слабо? Чи в них такі великі дупи що тільки позашляховик їх потягне?
Це вже зелене дно, чи ще постукають знизу?
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23.09.2024 18:13 Ответить
ДУСя презу підпорядковується напряму. Від них незалежить.

Зеля сцить.
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23.09.2024 18:15 Ответить
Зеля не сцить, той джип буде його охорону в кортежі возити.
І якось нежоге найвеличнішому лідору всесвіту кататись в кортежі з старими коритами 2020 року...
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23.09.2024 19:13 Ответить
Насмішили..такого гівна в кортежах немає.
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23.09.2024 19:35 Ответить
**** ,де для нас, ми можемо, ми хочемо, ми поряд.
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23.09.2024 18:40 Ответить
+
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23.09.2024 20:03 Ответить
а скільки по містам катається машин на чорних номера? Сегодні, знову, бачив w211. Мабуть очікує переобладнання під кулемет
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23.09.2024 20:09 Ответить
в штфб1 забер1ть
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23.09.2024 20:40 Ответить
То напевно тільки в Україні. На фронті треба скидатися на авто для військових, а держ охорона купляє новенькі автівки люкс ( напевно також на гроші іноземних платників податків!)
П@ЗДЕЦЬ !!! По іншому не можу.
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09.10.2024 10:06 Ответить
Народ платит налоги, власть ворует, народ донатит. Все работает как часы🤣
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09.10.2024 12:07 Ответить
+
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09.10.2024 13:39 Ответить
 
 