Связисты из 242-го ОбТрО просят помочь закрыть сбор на автомобиль для выполнения боевых задач: есть только половина суммы (обновлено)
Украинским военным-связистам из 242-го отдельного батальона территориальной обороны нужен автомобиль с повышенной проходимостью для выполнения боевых задач. Сейчас идет сбор средств на покупку авто, и военные просят присоединиться к нему всех неравнодушных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"От вас донаты - от нас выполнение боевых задач. А вместе это мертвые пи**ары и приближение победы. Нужна ваша помощь. Каждый донат имеет значение. Распространите среди своих знакомых. В мессенджерах. Организуйте сбор на работе. Проект большой - без Вас не справимся. Благодарны всем за помощь", - говорится в заметке.
Стоимость автомобиля - 250 000 грн.
Трем самым активным донатерам военные обещают подарки.
Приобщиться к сбору можно по реквизитам:
ПриватБанк:
5168752107241179
https://www.privat24.ua/send/dbrbi
МоноБанк:
5375 4112 2172 4797
https://send.monobank.ua/jar/qMp6xH2ZJ
Обновленная информация
Пока сбор продолжается. Как отмечается, на утро 7 октября 2024 года было собрано 120337,22 грн из необходимых 250 000 грн.
"Не останавливаемся!!! От вас донаты, от нас выполнение боевых задач", - отмечают организаторы сбора и обещают подарки 3 самым активным донатерам.
Пожалуйста, подождите...
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Це вже зелене дно, чи ще постукають знизу?
Зеля сцить.
І якось нежоге найвеличнішому лідору всесвіту кататись в кортежі з старими коритами 2020 року...
П@ЗДЕЦЬ !!! По іншому не можу.