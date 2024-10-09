Зв’язківці із 242 ОбТрО просять допомогти закрити збір на авто для виконання бойових завдань: є лише половина суми (оновлено)
Українським військовим-зв'язківцям із 242-го окремого батальйону територіальної оборони потрібне авто з підвищеною прохідністю для виконання бойових завдань. Нині триває збір коштів на купівлю авто, і військові просять долучитися до нього всіх небайдужих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Від вас донати - від нас виконання бойових завдань. А разом це мертві пі**ари і наближення перемоги. Потрібна ваша допомога. Кожен донат має значення. Поширите серед своїх знайомих. В месенджерах. Організуйте збір на роботі. Проект великий без Вас не впораємося. Вдячні всім за допомогу", - йдеться у дописі.
Вартість автомобіля - 250 000 грн.
Трьом найактивнішим донатерам військові обіцяють подарунки.
Долучитися до збору можна за реквізитами:
ПриватБанк:
5168752107241179
https://www.privat24.ua/send/dbrbi
МоноБанк:
5375 4112 2172 4797
https://send.monobank.ua/jar/qMp6xH2ZJ
Оновлена інформація
Наразі збір триває. Як зазначається, станом на ранок 7 жовтня 2024 року було зібрано 120337,22 грн із необхідних 250 000 грн.
"Не зупиняємось!!! Від вас донати від нас виконання бойових завдань", - зазначають організатори збору та обіцяють подарунки 3 найактивнішим донатерам.
Будь ласка, зачекайте...
+ на картку.
Це вже зелене дно, чи ще постукають знизу?
Зеля сцить.
І якось нежоге найвеличнішому лідору всесвіту кататись в кортежі з старими коритами 2020 року...
П@ЗДЕЦЬ !!! По іншому не можу.