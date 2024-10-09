Зв’язківці із 242 ОбТрО просять допомогти закрити збір на авто для виконання бойових завдань: є лише половина суми (оновлено)

Українським військовим-зв'язківцям із 242-го окремого батальйону територіальної оборони потрібне авто з підвищеною прохідністю для виконання бойових завдань. Нині триває збір коштів на купівлю авто, і військові просять долучитися до нього всіх небайдужих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від вас донати - від нас виконання бойових завдань. А разом це мертві пі**ари і наближення перемоги. Потрібна ваша допомога. Кожен донат має значення. Поширите серед своїх знайомих. В месенджерах. Організуйте збір на роботі. Проект великий без Вас не впораємося. Вдячні всім за допомогу", - йдеться у дописі.

Вартість автомобіля - 250 000 грн.

Трьом найактивнішим донатерам військові обіцяють подарунки.

Долучитися до збору можна за реквізитами:

ПриватБанк:

5168752107241179

https://www.privat24.ua/send/dbrbi

МоноБанк:

5375 4112 2172 4797

https://send.monobank.ua/jar/qMp6xH2ZJ

Оновлена інформація

Наразі збір триває. Як зазначається, станом на ранок 7 жовтня 2024 року було зібрано 120337,22 грн із необхідних 250 000 грн.

"Не зупиняємось!!! Від вас донати від нас виконання бойових завдань", - зазначають організатори збору та обіцяють подарунки 3 найактивнішим донатерам.

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