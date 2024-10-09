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Зв’язківці із 242 ОбТрО просять допомогти закрити збір на авто для виконання бойових завдань: є лише половина суми (оновлено)

воїни просять долучитися до збору

Українським військовим-зв'язківцям із 242-го окремого батальйону територіальної оборони потрібне авто з підвищеною прохідністю для виконання бойових завдань. Нині триває збір коштів на купівлю авто, і військові просять долучитися до нього всіх небайдужих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від вас донати - від нас виконання бойових завдань. А разом це мертві пі**ари і наближення перемоги. Потрібна ваша допомога. Кожен донат має значення. Поширите серед своїх знайомих. В месенджерах. Організуйте збір на роботі. Проект великий без Вас не впораємося. Вдячні всім за допомогу", - йдеться у дописі.

Вартість автомобіля - 250 000 грн.

Трьом найактивнішим донатерам військові обіцяють подарунки. 

Долучитися до збору можна за реквізитами:

ПриватБанк:

5168752107241179

https://www.privat24.ua/send/dbrbi

МоноБанк:

5375 4112 2172 4797

https://send.monobank.ua/jar/qMp6xH2ZJ

Оновлена інформація

Наразі збір триває. Як зазначається, станом на ранок 7 жовтня 2024 року було зібрано 120337,22 грн із необхідних 250 000 грн.

"Не зупиняємось!!! Від вас донати від нас виконання бойових завдань", - зазначають організатори збору та обіцяють подарунки 3 найактивнішим донатерам.

військові просять долучитися до збору

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Топ коментарі
+11
я ні на що не натякаю.Просто гидко.Дуже гидко."Управління державної охорони накупило нових елітних позашляховиків Toyota по 4 мільйони гривень за штуку Джерело: https://biz.censor.net/n3511323
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23.09.2024 18:12
+10
Не хочеться виглядати іронічно, але.... Хіба не сюр, що для фронту волонтери дають а "державна система" витрачає кошти на жипи для поліції та іншу Потужну ахінєю
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23.09.2024 18:09
+8
А в держохорони забрати оті що закупили слабо? Чи в них такі великі дупи що тільки позашляховик їх потягне?
Це вже зелене дно, чи ще постукають знизу?
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23.09.2024 18:13
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Не хочеться виглядати іронічно, але.... Хіба не сюр, що для фронту волонтери дають а "державна система" витрачає кошти на жипи для поліції та іншу Потужну ахінєю
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23.09.2024 18:09 Відповісти
Мені поф, просто трохи задонила.
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23.09.2024 18:13 Відповісти
це робить Вам честь.Але...якось не так воно все має бути.Виглядає що у Вас є війна а у них немає...
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23.09.2024 18:15 Відповісти
Якщо мої гроші хоч якось допомогають і хлопцям буде допомога - я тільки рада буду. Не можу воювати - нехай гроші допомагають.
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23.09.2024 18:18 Відповісти
Дякую.Це настільки приємно і дорого що словами не передати
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23.09.2024 18:26 Відповісти
пустишка,довести своє ствердження можеш?
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23.09.2024 18:27 Відповісти
якесь відчуття що мені в обличчя плюють.Хоча,боюся,що не відчуття а факт.
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23.09.2024 18:13 Відповісти
я ні на що не натякаю.Просто гидко.Дуже гидко."Управління державної охорони накупило нових елітних позашляховиків Toyota по 4 мільйони гривень за штуку Джерело: https://biz.censor.net/n3511323
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23.09.2024 18:12 Відповісти
Переступіть через - гидко й задоньте.
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23.09.2024 18:14 Відповісти
Ані чинна влада, ані оті усі структури біля неї не приймають участі у війні.
+ на картку.
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09.10.2024 10:41 Відповісти
А в держохорони забрати оті що закупили слабо? Чи в них такі великі дупи що тільки позашляховик їх потягне?
Це вже зелене дно, чи ще постукають знизу?
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23.09.2024 18:13 Відповісти
ДУСя презу підпорядковується напряму. Від них незалежить.

Зеля сцить.
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23.09.2024 18:15 Відповісти
Зеля не сцить, той джип буде його охорону в кортежі возити.
І якось нежоге найвеличнішому лідору всесвіту кататись в кортежі з старими коритами 2020 року...
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23.09.2024 19:13 Відповісти
Насмішили..такого гівна в кортежах немає.
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23.09.2024 19:35 Відповісти
**** ,де для нас, ми можемо, ми хочемо, ми поряд.
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23.09.2024 18:40 Відповісти
+
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23.09.2024 20:03 Відповісти
а скільки по містам катається машин на чорних номера? Сегодні, знову, бачив w211. Мабуть очікує переобладнання під кулемет
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23.09.2024 20:09 Відповісти
в штфб1 забер1ть
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23.09.2024 20:40 Відповісти
То напевно тільки в Україні. На фронті треба скидатися на авто для військових, а держ охорона купляє новенькі автівки люкс ( напевно також на гроші іноземних платників податків!)
П@ЗДЕЦЬ !!! По іншому не можу.
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09.10.2024 10:06 Відповісти
Народ платит налоги, власть ворует, народ донатит. Все работает как часы🤣
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09.10.2024 12:07 Відповісти
+
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09.10.2024 13:39 Відповісти
 
 