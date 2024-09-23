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армия РФ (18050) корабль (2015) флот (445)

Экипаж авианосца "Адмирал Кузнецов" отправили воевать в Украину в качестве пехоты, - Forbes

Адмірал Кузнєцов

Российское военное командование переформировало экипаж тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в механизированный пехотный батальон. Его отправили на войну с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Отмечается, что часть экипажа корабля была трансформирована в механизированный батальон под названием "Фрегат" в составе 1-й гвардейской танковой армии, который воевал на Харьковщине, а позже - на Покровском направлении. Есть информация, что один из бывших моряков авианосца, Олег Соседов, пропал без вести во время российского наступления на Харьковщину 23 июля.

Этот шаг подчеркивает острую нехватку человеческих ресурсов в российской армии в то время, когда полномасштабная война против Украины продолжается уже 31 месяц. А также подчеркивает запущенное состояние крупнейших военных кораблей российского флота, большинство из которых остались еще со времен холодной войны.

"Кремль продолжает использовать любые средства для пополнения своих войск, чтобы компенсировать ежемесячные потери в Украине, которые составляют около 30 тысяч военных", - отмечает Экс.

И добавляет, что альтернативой таких радикальных мер может быть объявление всеобщей мобилизации, что является политически опасным шагом для режима Путина.

Выйдет ли когда-нибудь "Адмирал Кузнецов" в море

"Адмирал Кузнецов" находится на капитальном ремонте с 2017 года, и эксперты сомневаются, что крейсер когда-нибудь выйдет в море. Во время работ был потоплен плавучий док, в котором находился корабль. На крейсере произошло несколько пожаров. Так, в 2019 году во время сварочных работ искра попала в трюм, где было разлито топливо. Ущерб составил полмиллиарда рублей.

Несмотря на эти инциденты, Кремль решил восстанавливать корабль, хотя очередной пожар в декабре 2022 года отложил возвращение авианосца в море.

За свою 39-летнюю историю авианосец совершил лишь семь патрулирований, последнее из которых - у берегов Сирии в 2016 году, где из-за аварии были потеряны два истребителя.

Напомним, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее сообщал, что России будет сложно восстановить свой флот, поскольку военно-морская база в оккупированном Крыму является для них фактически недоступной.

Также читайте: На морском параде в РФ не показали ни одного из кораблей, об уничтожении или повреждении которых сообщала Украина, - BBC
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Топ комментарии
+26


Екіпаж авіаносця "Адмірал Кузнєцов"
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23.09.2024 09:59
+18
умірал кузнєцов-zдохнєт і єво екіпаж...
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23.09.2024 09:54
+13
Космонавтів в окопи ше не підтягують?
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23.09.2024 09:57
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напрасно старушка ждьот ...

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23.09.2024 10:13 Ответить
Представляю как сейчас пускают сопли крымские оборотни которые в 2014 перешли на сторону рашки и думали что они теперь вяликий разийский черноморский флот
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23.09.2024 09:53 Ответить
умірал кузнєцов-zдохнєт і єво екіпаж...
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23.09.2024 09:54 Ответить
utonut v černozjomi
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23.09.2024 09:56 Ответить
был моряк-стал мазутой....
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23.09.2024 09:56 Ответить
Їх легко виявити - вони теж димлять за звичкою.
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23.09.2024 09:56 Ответить
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23.09.2024 09:57 Ответить
Космонавтів в окопи ше не підтягують?
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23.09.2024 09:57 Ответить
В Украіні кінчили генерала Саідова - якии прокрався і був запхании в "Шторм"
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23.09.2024 10:05 Ответить
Час вже це корито перейменувати на "Умірал Піздєц.в" )))
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23.09.2024 09:57 Ответить
Калоші взяли?
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23.09.2024 09:58 Ответить
Ласти взяли ))
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23.09.2024 12:34 Ответить
... и много клея
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23.09.2024 12:39 Ответить


Екіпаж авіаносця "Адмірал Кузнєцов"
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23.09.2024 09:59 Ответить
кузя серійний вбивця кацапської авіації.
запердів все середземномор'є.
навіть, на ремонті продовжує знищувати техніку і лаптів.
страшний монстр.
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23.09.2024 10:06 Ответить
Угу..Не Кузя,а Ктулху.
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23.09.2024 10:27 Ответить
За руцкай традіцієй,як колись марякі "аврори"))"а єслі вам станєт страшна,снімітє будьонавкі і снова акажитєсь дома)"
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23.09.2024 10:10 Ответить
кацапу без різниці де здохнути, ліш би путін бил здоров
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23.09.2024 10:14 Ответить
Щось подібне вже було:
"В танке не сидел, я старший торпедист, за неделю обучили и отправили"
Джерело:
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23.09.2024 10:21 Ответить
проклята лоханка проклятий екіпаж
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23.09.2024 10:26 Ответить
Атплавалось гавно, сагналі на бєріг.
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23.09.2024 10:55 Ответить
Їм буде важко перевчитись, Називатимуть туалет - гальюном, а праворуч - право руля, кухню - камбуз. А коли помиратимуть - підуть на дно!
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23.09.2024 11:44 Ответить
Який же він авіа, як на ньому жодного літака ?
Це плавучий танцмайданчик з димовою завісою
на час оргій.
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23.09.2024 11:49 Ответить
У нього були літачки! Але вони потонули)))
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23.09.2024 14:36 Ответить
Так кузнецы могут остаться без своего адмирала!
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23.09.2024 12:38 Ответить
Полундра , ріб"ята ! Хавайся, хто может !!!
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23.09.2024 19:38 Ответить
 
 