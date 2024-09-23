Экипаж авианосца "Адмирал Кузнецов" отправили воевать в Украину в качестве пехоты, - Forbes

Российское военное командование переформировало экипаж тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в механизированный пехотный батальон. Его отправили на войну с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Отмечается, что часть экипажа корабля была трансформирована в механизированный батальон под названием "Фрегат" в составе 1-й гвардейской танковой армии, который воевал на Харьковщине, а позже - на Покровском направлении. Есть информация, что один из бывших моряков авианосца, Олег Соседов, пропал без вести во время российского наступления на Харьковщину 23 июля.

Этот шаг подчеркивает острую нехватку человеческих ресурсов в российской армии в то время, когда полномасштабная война против Украины продолжается уже 31 месяц. А также подчеркивает запущенное состояние крупнейших военных кораблей российского флота, большинство из которых остались еще со времен холодной войны.

"Кремль продолжает использовать любые средства для пополнения своих войск, чтобы компенсировать ежемесячные потери в Украине, которые составляют около 30 тысяч военных", - отмечает Экс.

И добавляет, что альтернативой таких радикальных мер может быть объявление всеобщей мобилизации, что является политически опасным шагом для режима Путина.

Выйдет ли когда-нибудь "Адмирал Кузнецов" в море

"Адмирал Кузнецов" находится на капитальном ремонте с 2017 года, и эксперты сомневаются, что крейсер когда-нибудь выйдет в море. Во время работ был потоплен плавучий док, в котором находился корабль. На крейсере произошло несколько пожаров. Так, в 2019 году во время сварочных работ искра попала в трюм, где было разлито топливо. Ущерб составил полмиллиарда рублей.

Несмотря на эти инциденты, Кремль решил восстанавливать корабль, хотя очередной пожар в декабре 2022 года отложил возвращение авианосца в море.

За свою 39-летнюю историю авианосец совершил лишь семь патрулирований, последнее из которых - у берегов Сирии в 2016 году, где из-за аварии были потеряны два истребителя.

Напомним, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее сообщал, что России будет сложно восстановить свой флот, поскольку военно-морская база в оккупированном Крыму является для них фактически недоступной.

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