Екіпаж авіаносця "Адмірал Кузнєцов" відправили воювати в Україну як піхоту, - Forbes

Російське військове командування переформувало екіпаж важкого авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" у механізований піхотний батальйон. Його відправили на війну з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише військовий оглядач Forbes Девід Екс.

Зазначається, що частину екіпажу корабля було трансформовано у механізований батальйон під назвою "Фрегат" у складі 1-ї гвардійської танкової армії, який воював на Харківщині, а пізніше — на Покровському напрямку. Є інформація, що один із колишніх моряків авіаносця, Олег Сосєдов, зник безвісти під час російського наступу на Харківщину 23 липня.

Цей крок підкреслює гострий брак людських ресурсів у російській армії у той час, коли повномасштабна війна проти України триває вже 31 місяць. А також підкреслює занедбаний стан найбільших військових кораблів російського флоту, більшість з яких залишилися ще з часів холодної війни.

"Кремль продовжує використовувати будь-які засоби для поповнення своїх військ, щоб компенсувати щомісячні втрати в Україні, які становлять близько 30 тисяч військових", - зазначає Екс.

Та додає, що альтернативою таких радикальних заходів може бути оголошення загальної мобілізації, що є політично небезпечним кроком для режиму Путіна.

Чи вийде колись "Адмірал Кузнєцов" у море

"Адмірал Кузнєцов" перебуває на капітальному ремонті з 2017 року, і експерти сумніваються, що крейсер коли-небудь вийде в море. Під час робіт було потоплено плавучий док, в якому перебував корабель. На крейсері сталося кілька пожеж. Так, 2019 року під час зварювальних робіт іскра потрапила в трюм, де було розлито паливо. Збиток склав пів мільярда рублів.

Попри ці інциденти, Кремль вирішив відновлювати корабель, хоча чергова пожежа в грудні 2022 року відклала повернення авіаносця в море.

За свою 39-річну історію авіаносець здійснив лише сім патрулювань, останнє з яких - біля берегів Сирії у 2016 році, де через аварії було втрачено два винищувачі.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше повідомляв, що Росії буде складно відновити свій флот, оскільки військово-морська база в окупованому Криму є для них фактично недоступною.

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