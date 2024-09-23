УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10088 відвідувачів онлайн
Новини
12 336 27
армія рф (16209) корабель (1596) флот (303)

Екіпаж авіаносця "Адмірал Кузнєцов" відправили воювати в Україну як піхоту, - Forbes

Адмірал Кузнєцов

Російське військове командування переформувало екіпаж важкого авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" у механізований піхотний батальйон. Його відправили на війну з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише військовий оглядач Forbes Девід Екс.

Зазначається, що частину екіпажу корабля було трансформовано у механізований батальйон під назвою "Фрегат" у складі 1-ї гвардійської танкової армії, який воював на Харківщині, а пізніше — на Покровському напрямку. Є інформація, що один із колишніх моряків авіаносця, Олег Сосєдов, зник безвісти під час російського наступу на Харківщину 23 липня.

Цей крок підкреслює гострий брак людських ресурсів у російській армії у той час, коли повномасштабна війна проти України триває вже 31 місяць. А також підкреслює занедбаний стан найбільших військових кораблів російського флоту, більшість з яких залишилися ще з часів холодної війни.

"Кремль продовжує використовувати будь-які засоби для поповнення своїх військ, щоб компенсувати щомісячні втрати в Україні, які становлять близько 30 тисяч військових", - зазначає Екс.

Та додає, що альтернативою таких радикальних заходів може бути оголошення загальної мобілізації, що є політично небезпечним кроком для режиму Путіна.

Чи вийде колись  "Адмірал Кузнєцов" у море

"Адмірал Кузнєцов" перебуває на капітальному ремонті з 2017 року, і експерти сумніваються, що крейсер коли-небудь вийде в море. Під час робіт було потоплено плавучий док, в якому перебував корабель. На крейсері сталося кілька пожеж. Так, 2019 року під час зварювальних робіт іскра потрапила в трюм, де було розлито паливо. Збиток склав пів мільярда рублів.

Попри ці інциденти, Кремль вирішив відновлювати корабель, хоча чергова пожежа в грудні 2022 року відклала повернення авіаносця в море.

За свою 39-річну історію авіаносець здійснив лише сім патрулювань, останнє з яких - біля берегів Сирії у 2016 році, де через аварії було втрачено два винищувачі.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше повідомляв, що  Росії буде складно відновити свій флот, оскільки військово-морська база в окупованому Криму є для них фактично недоступною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На морському параді в РФ не показали жодного з кораблів, про знищення або пошкодження яких повідомляла Україна, - BBC

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26


Екіпаж авіаносця "Адмірал Кузнєцов"
показати весь коментар
23.09.2024 09:59
+18
умірал кузнєцов-zдохнєт і єво екіпаж...
показати весь коментар
23.09.2024 09:54
+13
Космонавтів в окопи ше не підтягують?
показати весь коментар
23.09.2024 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
напрасно старушка ждьот ...

показати весь коментар
23.09.2024 10:13 Відповісти
Представляю как сейчас пускают сопли крымские оборотни которые в 2014 перешли на сторону рашки и думали что они теперь вяликий разийский черноморский флот
показати весь коментар
23.09.2024 09:53 Відповісти
умірал кузнєцов-zдохнєт і єво екіпаж...
показати весь коментар
23.09.2024 09:54 Відповісти
utonut v černozjomi
показати весь коментар
23.09.2024 09:56 Відповісти
был моряк-стал мазутой....
показати весь коментар
23.09.2024 09:56 Відповісти
Їх легко виявити - вони теж димлять за звичкою.
показати весь коментар
23.09.2024 09:56 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2024 09:57 Відповісти
Космонавтів в окопи ше не підтягують?
показати весь коментар
23.09.2024 09:57 Відповісти
В Украіні кінчили генерала Саідова - якии прокрався і був запхании в "Шторм"
показати весь коментар
23.09.2024 10:05 Відповісти
Час вже це корито перейменувати на "Умірал Піздєц.в" )))
показати весь коментар
23.09.2024 09:57 Відповісти
Калоші взяли?
показати весь коментар
23.09.2024 09:58 Відповісти
Ласти взяли ))
показати весь коментар
23.09.2024 12:34 Відповісти
... и много клея
показати весь коментар
23.09.2024 12:39 Відповісти


Екіпаж авіаносця "Адмірал Кузнєцов"
показати весь коментар
23.09.2024 09:59 Відповісти
кузя серійний вбивця кацапської авіації.
запердів все середземномор'є.
навіть, на ремонті продовжує знищувати техніку і лаптів.
страшний монстр.
показати весь коментар
23.09.2024 10:06 Відповісти
Угу..Не Кузя,а Ктулху.
показати весь коментар
23.09.2024 10:27 Відповісти
За руцкай традіцієй,як колись марякі "аврори"))"а єслі вам станєт страшна,снімітє будьонавкі і снова акажитєсь дома)"
показати весь коментар
23.09.2024 10:10 Відповісти
кацапу без різниці де здохнути, ліш би путін бил здоров
показати весь коментар
23.09.2024 10:14 Відповісти
Щось подібне вже було:
"В танке не сидел, я старший торпедист, за неделю обучили и отправили"
Джерело:
показати весь коментар
23.09.2024 10:21 Відповісти
проклята лоханка проклятий екіпаж
показати весь коментар
23.09.2024 10:26 Відповісти
Атплавалось гавно, сагналі на бєріг.
показати весь коментар
23.09.2024 10:55 Відповісти
Їм буде важко перевчитись, Називатимуть туалет - гальюном, а праворуч - право руля, кухню - камбуз. А коли помиратимуть - підуть на дно!
показати весь коментар
23.09.2024 11:44 Відповісти
Який же він авіа, як на ньому жодного літака ?
Це плавучий танцмайданчик з димовою завісою
на час оргій.
показати весь коментар
23.09.2024 11:49 Відповісти
У нього були літачки! Але вони потонули)))
показати весь коментар
23.09.2024 14:36 Відповісти
Так кузнецы могут остаться без своего адмирала!
показати весь коментар
23.09.2024 12:38 Відповісти
Полундра , ріб"ята ! Хавайся, хто может !!!
показати весь коментар
23.09.2024 19:38 Відповісти
 
 