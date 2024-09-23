Удар КАБом по Запорожью: количество пострадавших снова возросло, две женщины госпитализированы

После ночного удара РФ по Запорожью сейчас в больнице остаются 94-летняя и 23-летняя женщины. У них минно-взрывные травмы.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Количество пострадавших возросло

По его словам, количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 21.

"За медицинской помощью после ночной атаки россиян обратилась тринадцать женщин и восемь мужчин. После осмотра и оказания первой помощи большинство травмированных продолжат лечиться дома", - пояснил глава региона.

"Сейчас в больнице остаются две женщины - медики оценивают их состояние как средней тяжести и дают благоприятные прогнозы к выздоровлению", - добавил он.

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Что предшествовало?

Напомним, вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 17, среди них - 15-летний юноша.