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Удар КАБом по Запорожью: количество пострадавших снова возросло, две женщины госпитализированы

Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня

После ночного удара РФ по Запорожью сейчас в больнице остаются 94-летняя и 23-летняя женщины. У них минно-взрывные травмы.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Количество пострадавших возросло

По его словам, количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 21.

"За медицинской помощью после ночной атаки россиян обратилась тринадцать женщин и восемь мужчин. После осмотра и оказания первой помощи большинство травмированных продолжат лечиться дома", - пояснил глава региона.

"Сейчас в больнице остаются две женщины - медики оценивают их состояние как средней тяжести и дают благоприятные прогнозы к выздоровлению", - добавил он.

Также смотрите: Авиаудары РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 17, среди них – 15-летний юноша. ФОТОРЕПОРТАЖ

Что предшествовало?

Напомним, вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 17, среди них - 15-летний юноша.

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Запорожье (2656) обстрел (27259) ранение (3386)


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кабом по місту запоріжжя?
хмм....
це, аж куди залетів кацапський літак?
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23.09.2024 13:47 Ответить
 
 