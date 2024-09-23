Авиаудары РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 17, среди них – 15-летний парень. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночных авиационных ударов РФ по Запорожью ранения получили 17 человек, среди них - 15-летний ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что российские войска нанесли три авиационных удара по Запорожью и четыре по территории Запорожского района около 23:00 22 сентября.

Подверглись разрушениям многоэтажные дома и другая гражданская инфраструктура областного центра. Уничтожены автомобили местных жителей.

Также повреждены дома частного сектора в одном из сел Запорожского района.

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Напомним, вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье и ранили 9 человек.