Авиаудары РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 17, среди них – 15-летний парень. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночных авиационных ударов РФ по Запорожью ранения получили 17 человек, среди них - 15-летний ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
Отмечается, что российские войска нанесли три авиационных удара по Запорожью и четыре по территории Запорожского района около 23:00 22 сентября.
Подверглись разрушениям многоэтажные дома и другая гражданская инфраструктура областного центра. Уничтожены автомобили местных жителей.
Также повреждены дома частного сектора в одном из сел Запорожского района.
Напомним, вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье и ранили 9 человек.
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Але все одно є питання - а чому досі Запоріжжя з йогоДніпрогесом та мостами через Дніпро не прикрите Петріотом?
а українців вони намагаються знищити 😡
Будьте ви і ваші виродки прокляті 🙁