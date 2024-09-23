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Авиаудары РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 17, среди них – 15-летний парень. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночных авиационных ударов РФ по Запорожью ранения получили 17 человек, среди них - 15-летний ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что российские войска нанесли три авиационных удара по Запорожью и четыре по территории Запорожского района около 23:00 22 сентября.

Подверглись разрушениям многоэтажные дома и другая гражданская инфраструктура областного центра. Уничтожены автомобили местных жителей.

Также повреждены дома частного сектора в одном из сел Запорожского района.

Также читайте: Удар по Запорожью: количество пострадавших возросло до 16

Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня
Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня
Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня
Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня

Напомним, вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье и ранили 9 человек.

Автор: 

Запорожье (2656) обстрел (27259) Офис Генпрокурора (2473) КАБ (358)


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Ввечері чекаємо на співчуття Військового Вождя. З Нью-Йорка, де він затверджує "План Перемоги" у дідуся Байдена .

Але все одно є питання - а чому досі Запоріжжя з йогоДніпрогесом та мостами через Дніпро не прикрите Петріотом?
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23.09.2024 12:21 Ответить
Могли б нарешті поставити одну пускову Patriot PAC-2 GEM-T на 160 км + одну пускову PAC-3 на 4 ракети MSE чи CRI, для прикриття пускової PAC-2 від ударів Іскандер-М. Та ще одну пускову на 4 ракети PAC-3 для прикриття радару. А радар розмістити на максимальній відстані від фронту, щоб він не був легкою мішенню для бпла-розвідників, на достатній відстані для виявлення і наведення на літаки які випускають КАБ на Запоріжжя. Зеленський же сказав, що в нас Patriot вже значно більше, ніж про це говорять офіційно. І не треба ставити батарею всю, і пускові на 16 ракет з PAC-3 MSE. Пускові, командний пункт і радар можуть знаходитися на відстані одні від одного І змінювати своє розташування максимально часто. І це б відігнало ці су-34 з КАБ від міста. І одну пускову PAC-2 навряд вони знайдуть, якщо її маскувати якісно. Їх можна ставити на відстані близько 30-40 км від командного пункту і радару. Радар і КП стоять на відстані до 1 км. Антена зв'язку також може знаходитися на різних відстанях, дивлячись як розташують решту компонентів. Але чомусь поки так не зробили.
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23.09.2024 12:37 Ответить
Клятим кремлівським виродкам потрібна земля Украіни ,
а українців вони намагаються знищити 😡
Будьте ви і ваші виродки прокляті 🙁
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23.09.2024 13:36 Ответить
А тим часом банківський кловун за океяном отримує призи за свої "потужні досягнення".
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24.09.2024 08:11 Ответить
 
 