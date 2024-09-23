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Запорожье (2571) обстрел (25782) КАБ (281)

Удар по Запорожью: количество пострадавших возросло до 16

Наслідки російського удару по Запоріжжю 22 вересня

В Запорожье возросло количество пострадавших в результате российского удара вечером 22 сентября. Четверо из них - госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Остальные пострадавшие лечатся дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, в результате удара также повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество, автомобили, гаражи и частные дома.

"Враг нанес по меньшей мере семь авиационных ударов по Запорожью и Запорожскому району", - рассказал Федоров.

Также в течение минувших суток российские оккупанты нанесли 363 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области. В частности:

  • Войска РФ осуществили 9 авиационных ударов по Запорожью, Камышевахе, Заречном, Каменском и Пятихатках.
  • 209 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
  • 4 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку и Работино.
  • 146 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

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23.09.2024 09:50 Ответить
 
 