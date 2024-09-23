Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 16

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару ввечері 22 вересня. Четверо з них - госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, внаслідок удару також пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки.

"Ворог завдав щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району", - розповів Федоров.

Також протягом минулої доби російські окупанти завдали 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Зокрема:

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Кам'янському та П'ятихатках.

209 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку та Роботине.

146 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

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