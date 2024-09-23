РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8618 посетителей онлайн
Новости Война
4 869 14
армия РФ (18059) Симферополь (652)

На кладбище в оккупированном Симферополе увеличилось количество могил российских военных, - СМИ

На кладовищах в окупованому Сімферополі побільшало могил загарбинків

По состоянию на конец прошлой недели на отдельном "военном" кладбище в оккупированном Симферополе насчитали больше могил российских военных, чем дней десять назад. Сейчас там уже 60 могил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии" (проект Радіо Свобода).

Об этом изданию сообщил житель города, имя которого не называют из соображений безопасности.

В частности, на военной аллее кладбища Абдал-1 для 200-х военных оккупанты выделили новый сектор, а с прошлого года его начали еще больше охранять. Там уже насчитывается 60 могил, тогда как дней десять назад их было 56, а в прошлом году - 20.

Также указано, что некоторых ликвидированных военных, родившихся в Симферополе, хоронят рядом с могилами родственников. Это происходит на кладбищах Абдул-1 и Абдул-2.

Также смотрите: Во временно оккупированном Крыму прозвучала серия громких взрывов, - СМИ. ВИДЕО

В то же время те оккупанты, которые называют себя "местными властями", не сообщают никаких данных об этих погибших. Не сообщается информация ни об обстоятельствах смерти, ни о месте гибели.

По данным издания, захоронения с улицы Куйбышева по дороге к центральному входу на кладбище стали появляться с конца весны 2023 года. Ранее, начиная с 2020 до 24 февраля 2022 года, "защитников Донбасса" хоронили в общем секторе №127.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Шоб кацапи всі скоріш розлеглися по могилах. Можна братських.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:11
+5
навіть здохлі кацапи плюндрують Український Крим...
показать весь комментарий
23.09.2024 16:14
+4
От цікаво, коли з Криму буде тікати руснява наволоч, аона цю падаль буде викопувати та везти на Парашу? Бо нам таке гівно у нашей землі не потрібно.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Родная гавань может спать спокойно.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:08 Ответить
Так нам потім викопувати це лайно...
показать весь комментарий
23.09.2024 17:14 Ответить
І скормимо барабульці !
показать весь комментарий
23.09.2024 18:07 Ответить
...замало.. навіть якщо там колишні малороси-жлоби-какаразніци Криму...
показать весь комментарий
23.09.2024 16:09 Ответить
Шоб кацапи всі скоріш розлеглися по могилах. Можна братських.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:11 Ответить
навіть здохлі кацапи плюндрують Український Крим...
показать весь комментарий
23.09.2024 16:14 Ответить
Сенсация!!!
показать весь комментарий
23.09.2024 16:14 Ответить
Ну ця інформація про могили має стосунок і до кількості на наших некрополях. А варто було б журналістам добути інфу скільки серед вбитих севастопольців колишніх громадян України, кримчаків та понаїхавших москалів.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:25 Ответить
От цікаво, коли з Криму буде тікати руснява наволоч, аона цю падаль буде викопувати та везти на Парашу? Бо нам таке гівно у нашей землі не потрібно.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:32 Ответить
Треба полонених заставити викопувати це лайно ! Нехай бачать, нюхають , блюють, можливо пропаде бажання нападати на сусідів !
показать весь комментарий
23.09.2024 18:11 Ответить
місцевих колаборантів!
ну і добре. не треба буде сбу заморачуватись.
слідчій, суддя, тюремщик і все таке.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:35 Ответить
камні з неба долетіли
показать весь комментарий
23.09.2024 17:23 Ответить
Мало., має бути більше!!!
показать весь комментарий
23.09.2024 17:54 Ответить
Ето пример что капитуляция не означает прекращение войны и смертей
показать весь комментарий
23.09.2024 19:38 Ответить
 
 