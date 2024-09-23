На кладбище в оккупированном Симферополе увеличилось количество могил российских военных, - СМИ

По состоянию на конец прошлой недели на отдельном "военном" кладбище в оккупированном Симферополе насчитали больше могил российских военных, чем дней десять назад. Сейчас там уже 60 могил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии" (проект Радіо Свобода).

Об этом изданию сообщил житель города, имя которого не называют из соображений безопасности.

В частности, на военной аллее кладбища Абдал-1 для 200-х военных оккупанты выделили новый сектор, а с прошлого года его начали еще больше охранять. Там уже насчитывается 60 могил, тогда как дней десять назад их было 56, а в прошлом году - 20.

Также указано, что некоторых ликвидированных военных, родившихся в Симферополе, хоронят рядом с могилами родственников. Это происходит на кладбищах Абдул-1 и Абдул-2.

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В то же время те оккупанты, которые называют себя "местными властями", не сообщают никаких данных об этих погибших. Не сообщается информация ни об обстоятельствах смерти, ни о месте гибели.

По данным издания, захоронения с улицы Куйбышева по дороге к центральному входу на кладбище стали появляться с конца весны 2023 года. Ранее, начиная с 2020 до 24 февраля 2022 года, "защитников Донбасса" хоронили в общем секторе №127.