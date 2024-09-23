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На кладовищі в окупованому Сімферополі побільшало могил російських військових, - ЗМІ

На кладовищах в окупованому Сімферополі побільшало могил загарбинків

Станом на кінець минулого тижня на окремому "військовому" кладовищі в окупованому Сімферополі нарахували більше могил російських військових, ніж днів десять тому. Зараз там вже 60 могил. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Крим.Реалії" (проєкт Радіо Свобода).

Про це виданню повідомив мешканець міста, ім’я якого не називають з міркувань безпеки.

Зокрема, на військовій алеї цвинтаря Абдал-1 для 200-их військових окупанти виділили новий сектор, а з минулого року його почали ще більше охороняти. Там вже нараховується 60 могил, тоді як днів з десять тому їх було 56, а торік – 20.

Також вказано, що деяких ліквідованих військових, що народились в Сімферополі, хоронять поряд з могилами родичів. Це відбувається на цвинтарях Абдул-1 та Абдул-2.

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Водночас ті окупанти, які називають себе "місцевою владою", не повідомляють жодних даних про цих загиблих. Не повідомляється інформація ні про обставини смерті, ні про місце загибелі.

За даними видання, поховання з вулиці Куйбишева дорогою до центрального входу на цвинтар стали з'являтися з кінця весни 2023 року. Раніше, починаючи з 2020 до 24 лютого 2022 року, "захисників Донбасу" ховали в загальному секторі №127.

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Топ коментарі
+6
Шоб кацапи всі скоріш розлеглися по могилах. Можна братських.
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23.09.2024 16:11
+5
навіть здохлі кацапи плюндрують Український Крим...
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23.09.2024 16:14
+4
От цікаво, коли з Криму буде тікати руснява наволоч, аона цю падаль буде викопувати та везти на Парашу? Бо нам таке гівно у нашей землі не потрібно.
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23.09.2024 16:32
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Родная гавань может спать спокойно.
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23.09.2024 16:08 Відповісти
Так нам потім викопувати це лайно...
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23.09.2024 17:14 Відповісти
І скормимо барабульці !
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23.09.2024 18:07 Відповісти
...замало.. навіть якщо там колишні малороси-жлоби-какаразніци Криму...
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23.09.2024 16:09 Відповісти
Шоб кацапи всі скоріш розлеглися по могилах. Можна братських.
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23.09.2024 16:11 Відповісти
навіть здохлі кацапи плюндрують Український Крим...
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23.09.2024 16:14 Відповісти
Сенсация!!!
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23.09.2024 16:14 Відповісти
Ну ця інформація про могили має стосунок і до кількості на наших некрополях. А варто було б журналістам добути інфу скільки серед вбитих севастопольців колишніх громадян України, кримчаків та понаїхавших москалів.
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23.09.2024 16:25 Відповісти
От цікаво, коли з Криму буде тікати руснява наволоч, аона цю падаль буде викопувати та везти на Парашу? Бо нам таке гівно у нашей землі не потрібно.
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23.09.2024 16:32 Відповісти
Треба полонених заставити викопувати це лайно ! Нехай бачать, нюхають , блюють, можливо пропаде бажання нападати на сусідів !
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23.09.2024 18:11 Відповісти
місцевих колаборантів!
ну і добре. не треба буде сбу заморачуватись.
слідчій, суддя, тюремщик і все таке.
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23.09.2024 16:35 Відповісти
камні з неба долетіли
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23.09.2024 17:23 Відповісти
Мало., має бути більше!!!
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23.09.2024 17:54 Відповісти
Ето пример что капитуляция не означает прекращение войны и смертей
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23.09.2024 19:38 Відповісти
 
 