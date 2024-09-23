РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8388 посетителей онлайн
Новости
2 119 4
АЭС (523) МАГАТЭ (361) атомная энергетика (292)

МАГАТЭ провело инспекцию на Ривненской АЭС

аес,рівненська

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело инспекцию на Ривненской атомной электростанции.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования, информирует Цензор.НЕТ.

"20 сентября 2024 года в филиале "ОП "Ривненская АЭС" АО "НАЭК "Энергоатом" была проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Целью инспекции была проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов. Проверка прошла без замечаний.

Читайте также: Работа по расширению миссии МАГАТЭ на подстанции ведется достаточно активно, уже есть первые результаты, - Минэнерго
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тепер можете поїхати і в північну корею перевірити..
туди почав їздити потяг з рфϟϟ..
показать весь комментарий
23.09.2024 16:38 Ответить
завтра в коемлі, буде повна інфа, куди можна вдарити, на рівненській аес.
гросі не може відмовити своїм кацапським корешам.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:39 Ответить
Що, знову шукали "нечисту бімбу"?
показать весь комментарий
23.09.2024 16:50 Ответить
- "застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї"

Щось ці гарантії працюють лише в бік обов'язків України, але не її территоріальної цілісності і безпеки.
показать весь комментарий
23.09.2024 17:18 Ответить
 
 