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МАГАТЕ провело інспекцію на Рівненській АЕС

аес,рівненська

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Рівненській атомній електростанції.

Про це повідомило Державна інспекція ядерного регулювання, інформує Цензор.НЕТ.

"20 вересня 2024 року у філії "ВП "Рівненська АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" було проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться у повідомленні.

Метою інспекції була перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Перевірка пройшла без зауважень.

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тепер можете поїхати і в північну корею перевірити..
туди почав їздити потяг з рфϟϟ..
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23.09.2024 16:38 Відповісти
завтра в коемлі, буде повна інфа, куди можна вдарити, на рівненській аес.
гросі не може відмовити своїм кацапським корешам.
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23.09.2024 16:39 Відповісти
Що, знову шукали "нечисту бімбу"?
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23.09.2024 16:50 Відповісти
- "застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї"

Щось ці гарантії працюють лише в бік обов'язків України, але не її территоріальної цілісності і безпеки.
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23.09.2024 17:18 Відповісти
 
 