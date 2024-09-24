Зеленский и премьер Японии Кисида обсудили возобновление украинской энергетики
На полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисида.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
Зеленский отметил японского премьера орденом Ярослава Мудрого І степени.
"Очень рад нашей встрече. И эта награда не только от меня - от всего украинского народа. Мы очень благодарны за такую сильную поддержку Украины, украинцев с самого начала полномасштабного вторжения", - сказал президент.
Он также поблагодарил Японию за финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 12 млрд евро, а также за поддержку санкций против РФ.
Зеленский подчеркнул, что важно продолжать работу по блокированию всех щелей, которые Россия использует для обхода санкций.
Среди тем обсуждения - сотрудничество с партнерами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.
Владимир Зеленский также рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Фумио Кисида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи, в который войдут трансформаторы, генераторы и прочее.
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Уряд Японії прийняв план продовження експлуатації існуючих ядерних енергетичних реакторів і заміни застарілих установок на нові вдосконалені. Цей крок є частиною політики, спрямованої на вирішення глобальної нестачі палива після вторгнення Росії в Україну та спрямованої на досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.
У вересні компанія Mitsubishi Heavy Industries запустила вдосконалену конструкцію реактора з водою під тиском SRZ-1200. Розроблений реактор потужністю 1200 МВт спроектований з урахуванням підвищених нормативних стандартів безпеки країни.