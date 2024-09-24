Зеленский и премьер Японии Кисида обсудили возобновление украинской энергетики

На полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисида.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Зеленский отметил японского премьера орденом Ярослава Мудрого І степени.

"Очень рад нашей встрече. И эта награда не только от меня - от всего украинского народа. Мы очень благодарны за такую сильную поддержку Украины, украинцев с самого начала полномасштабного вторжения", - сказал президент.

Он также поблагодарил Японию за финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 12 млрд евро, а также за поддержку санкций против РФ.

Зеленский подчеркнул, что важно продолжать работу по блокированию всех щелей, которые Россия использует для обхода санкций.

Среди тем обсуждения - сотрудничество с партнерами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

Владимир Зеленский также рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Фумио Кисида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи, в который войдут трансформаторы, генераторы и прочее.

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