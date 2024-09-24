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Зеленский и премьер Японии Кисида обсудили возобновление украинской энергетики

Володимир Зеленський та Фуміо Кішіда

На полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисида.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Зеленский отметил японского премьера орденом Ярослава Мудрого І степени.

"Очень рад нашей встрече. И эта награда не только от меня - от всего украинского народа. Мы очень благодарны за такую сильную поддержку Украины, украинцев с самого начала полномасштабного вторжения", - сказал президент.

Он также поблагодарил Японию за финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 12 млрд евро, а также за поддержку санкций против РФ.

Зеленский подчеркнул, что важно продолжать работу по блокированию всех щелей, которые Россия использует для обхода санкций.

Среди тем обсуждения - сотрудничество с партнерами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

Владимир Зеленский также рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Фумио Кисида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи, в который войдут трансформаторы, генераторы и прочее.

Также смотрите: Зеленский встретился с генсеком Организации американских государств Альмагро на полях Генассамблеи ООН. ВИДЕО
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Японія може допомогти Україні з атомною енергетикою.

Уряд Японії прийняв план продовження експлуатації існуючих ядерних енергетичних реакторів і заміни застарілих установок на нові вдосконалені. Цей крок є частиною політики, спрямованої на вирішення глобальної нестачі палива після вторгнення Росії в Україну та спрямованої на досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.

У вересні компанія Mitsubishi Heavy Industries запустила вдосконалену конструкцію реактора з водою під тиском SRZ-1200. Розроблений реактор потужністю 1200 МВт спроектований з урахуванням підвищених нормативних стандартів безпеки країни.
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24.09.2024 01:10 Ответить
До аварії в березні 2011 року на АЕС «Фукусіма-Даїчі» 54 реактори Японії забезпечували близько 30% електроенергії в країні. Однак протягом 14 місяців після аварії атомна генерація країни була зупинена в очікуванні регуляторних змін. Наразі десять із 39 працездатних реакторів Японії пройшли перевірки, підтвердивши, що вони відповідають новим нормативним стандартам безпеки та відновили роботу. Ще 17 реакторів подали заявки на перезапуск.
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24.09.2024 01:12 Ответить
От же фантазери, мрійники! Тут війна на роки, а воно про відновлення. Чи москалі будуть бомбити, а слуги відновлювати, москалі будуть бомбити, а слуги відновлювати? Нормальний план - і слуги при владі і їхні виборці при роботі.
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24.09.2024 06:29 Ответить
 
 