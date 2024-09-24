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Зеленський та прем’єр Японії Кісіда обговорили відновлення української енергетики

Володимир Зеленський та Фуміо Кішіда

На полях Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Зеленський відзначив японського прем'єра орденом Ярослава Мудрого І ступеня.

"Дуже радий нашій зустрічі. І ця нагорода не тільки від мене – від усього українського народу. Ми дуже вдячні за таку сильну підтримку України, українців із самого початку повномасштабного вторгнення", – сказав президент.

Він також подякував Японії за фінансову та гуманітарну допомогу на суму понад 12 млрд євро, а також за підтримку санкцій проти РФ.

Зеленський наголосив, що важливо продовжувати роботу з блокування всіх шпарин, які Росія використовує для обходу санкцій.

Серед тем обговорення – співпраця з партнерами у G7 та ЄС для створення практичного механізму, який дасть змогу отримати 50 млрд доларів коштом заморожених російських активів.

Володимир Зеленський також розповів про актуальну ситуацію в енергетиці. Фуміо Кісіда заявив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги, до якого увійдуть трансформатори, генератори та інше.

Читайте: Зеленський в ООН: Україна готується до другого Саміту миру разом із партнерами

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Японія може допомогти Україні з атомною енергетикою.

Уряд Японії прийняв план продовження експлуатації існуючих ядерних енергетичних реакторів і заміни застарілих установок на нові вдосконалені. Цей крок є частиною політики, спрямованої на вирішення глобальної нестачі палива після вторгнення Росії в Україну та спрямованої на досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.

У вересні компанія Mitsubishi Heavy Industries запустила вдосконалену конструкцію реактора з водою під тиском SRZ-1200. Розроблений реактор потужністю 1200 МВт спроектований з урахуванням підвищених нормативних стандартів безпеки країни.
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24.09.2024 01:10 Відповісти
До аварії в березні 2011 року на АЕС «Фукусіма-Даїчі» 54 реактори Японії забезпечували близько 30% електроенергії в країні. Однак протягом 14 місяців після аварії атомна генерація країни була зупинена в очікуванні регуляторних змін. Наразі десять із 39 працездатних реакторів Японії пройшли перевірки, підтвердивши, що вони відповідають новим нормативним стандартам безпеки та відновили роботу. Ще 17 реакторів подали заявки на перезапуск.
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24.09.2024 01:12 Відповісти
От же фантазери, мрійники! Тут війна на роки, а воно про відновлення. Чи москалі будуть бомбити, а слуги відновлювати, москалі будуть бомбити, а слуги відновлювати? Нормальний план - і слуги при владі і їхні виборці при роботі.
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24.09.2024 06:29 Відповісти
 
 