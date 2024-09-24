Зеленский рассказал о плане победы Украины членам Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал ей о своем "плане победы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента Украины.

Отмечается, что на встрече присутствовали члены Сената США Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи, а также член Палаты представителей Грегори Микс. На встрече, добавили в Офисе президента, отдельное внимание уделили "плану победы", который уже на этой неделе Зеленский представит президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и обоим кандидатам в президенты.

"Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от любых решений Путина", - заявил президент Украины.

Кроме того, Зеленский подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области, потребностях украинских воинов и важности своевременной поставки оборонных пакетов. И подчеркнул важность усиления санкций против страны-агрессора.

"Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ", - добавил он.

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