Зеленский рассказал о плане победы Украины членам Конгресса США
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал ей о своем "плане победы".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента Украины.
Отмечается, что на встрече присутствовали члены Сената США Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи, а также член Палаты представителей Грегори Микс. На встрече, добавили в Офисе президента, отдельное внимание уделили "плану победы", который уже на этой неделе Зеленский представит президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и обоим кандидатам в президенты.
"Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от любых решений Путина", - заявил президент Украины.
Кроме того, Зеленский подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области, потребностях украинских воинов и важности своевременной поставки оборонных пакетов. И подчеркнул важность усиления санкций против страны-агрессора.
"Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
А взагалі, плани війни вони таємні, а тут не план, а якась фуйня на кшталт саміту чи то жиру чи то миру. Так, використаний піпіфакс а не саміт.
Як я зрозуміла із достовірних джерел ЗМІ ,
то в першу чергу це вимога до Байдена
прийняти негайно Україну в НАТО та
закінчити війну за наступні три місяці .
Розумію ,що це мрії ,але ...все можливо
Я - ЗА .
Основные требования -это ,чтобы Байден ещё
при своей каденции способствовал принятию
Украины в НАТО и окончание войны через три месяца .
нажаль більшість цінностей старого світу від вартості людського життя і до захисту до оточуючого середовища,недопустимість війн та єдності цивілізованих країн у моменти катаклізмів чомусь оцінюються грошима та власними інтересами і насправді є дешевими деклараціями,світові пофігу що відбувається з нами,а інтерес у них один щоб війна не затронула їх
Про громадянство України
А якщо не дасте - то це ви винні а не ми і не ху#ло.
дякую авторам, що завбачливо "план перемоги ЗЕ" в лапки взяли.
Дочитав до цього місця і далі час витрачати немає сенсу.
ще міг би розказати про герич та кокс, але більше 3.14здюка ніхто не хотів слухати
зокрема українців..
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KjXQ6kx7wS5heVkS63TEQueZcAsiGKsxQTLx2GAkiY9ERqiC2EQ8MJquFviEsd8nl&id=100007897291251&__cft__[0]=AZVHLtZn1-LGfgwaW9vllqFrNg8Wy5dosCN1xwH4hg061gcOH4_uajZfO8fbrMPwgeaeTktuccCOzOyJN8KneZ1LNa8fbO8XYzbHYGtH5zYe_iz-V4RrieV-BK8qKOV5BmpVJ5CzNSUnDs0fpRZy6Q0P9FuI7pIoyS3vnJOEfu-j1BrTvQY-IV6YJV6gFgOwtXM&__tn__=%2CO%2CP-R 1h ·
"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни".
Він же має на увазі перемогу, так? Звільнення Донеччини, Луганщини і Херсонщини, звільнення Бердянська і Маріуполя, звільнення Криму, так?
Звільнення - у значенні що там буде українська влада, українська армія та український прапор, і не буде російського.
Скажіть мені, що саме це він і пропонує.
Бо закінчити війну можна двома шляхами.
Скажіть мені, що у нас сильна мотивована армія, що у нас мобілізоване суспільство і невтомна влада, яка не втік для того, щоб працювати на перемогу і не допустити капітуляції.
Скажіть щось. Збрешіть.
Одна особа, знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, сказала, що у так званому «плані перемоги» президента не було справжніх сюрпризів і він не змінює ситуацію кардинально. Інший співрозмовник назвав план «списком бажань».
Принаймні один із союзників, за словами двох джерел, припустив, що настав час для нового раунду роботи з владіміром путіним - чи то з боку Зеленського, чи то інших країн.
Західні країни також починають турбуватися про власну безпеку, оскільки росія продовжує виробництво зброї, яке може бути застосована і за межами України. Зеленський представляє свій план на полях щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН. Один із посадовців сказав, що, хоча союзники хочуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, Зеленському потрібно пояснити, як може виглядати цей мир.