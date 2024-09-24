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Зеленский (19064) Конгресс США (1209) США (24862)

Зеленский рассказал о плане победы Украины членам Конгресса США

Зеленський на зустрічі з конгресменами США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал ей о своем "плане победы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента Украины.

Отмечается, что на встрече присутствовали члены Сената США Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи, а также член Палаты представителей Грегори Микс. На встрече, добавили в Офисе президента, отдельное внимание уделили "плану победы", который уже на этой неделе Зеленский представит президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и обоим кандидатам в президенты.

"Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от любых решений Путина", - заявил президент Украины.

Кроме того, Зеленский подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области, потребностях украинских воинов и важности своевременной поставки оборонных пакетов. И подчеркнул важность усиления санкций против страны-агрессора.

"Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ", - добавил он.

Также читайте: Зеленский о завершении войны: Мы ближе к миру, чем многие думают
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Топ комментарии
+13
Конгрсмени прекрасно розуміють, що мають справу з пустодзвоном. Не плекаймо жодних ілюзій.
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24.09.2024 08:03
+13
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24.09.2024 08:14
+9
Коли він про цей план розповість нам ,українцям ?
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24.09.2024 08:11
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Ех! - не витримав - а мав розказати першому Баидену
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24.09.2024 07:54 Ответить
Якийсь план дермака озвучив ...
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24.09.2024 07:55 Ответить
То план ***..ла, який ГРУ ГШ РФ передало дЕрьмаку для його оголошення простроченим.
А взагалі, плани війни вони таємні, а тут не план, а якась фуйня на кшталт саміту чи то жиру чи то миру. Так, використаний піпіфакс а не саміт.
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24.09.2024 07:59 Ответить
План побажань
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24.09.2024 08:01 Ответить
Конгрсмени прекрасно розуміють, що мають справу з пустодзвоном. Не плекаймо жодних ілюзій.
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24.09.2024 08:03 Ответить
интересно,картошку по столу двигал при этом??
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24.09.2024 08:42 Ответить
Що маєте конкретно проти плану перемоги ?

Як я зрозуміла із достовірних джерел ЗМІ ,
то в першу чергу це вимога до Байдена
прийняти негайно Україну в НАТО та
закінчити війну за наступні три місяці .

Розумію ,що це мрії ,але ...все можливо
Я - ЗА .
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24.09.2024 08:48 Ответить
Так про що план? Бо про мирні угоди уже було,катався півроку, говорив,говорив,а Україну розстрілювали. Що Вовочка,більше грошей не дають дармоїдам
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24.09.2024 08:03 Ответить
Зловтішаєшся, як завжди?
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24.09.2024 08:28 Ответить
Головне на цьому заході було утримувати серйозний вигляд.
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24.09.2024 08:06 Ответить
Напроти сивих, досвідчених політиків сиділа зграя 95 кварталу, з сценарієм,а не з реальним документом для Перемоги України
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24.09.2024 08:10 Ответить
Оті досвідчені серйозні дядьки залишили талібам силу силенну зброї і техніки - я недавно ще раз побачив - це жах ! Якби у нас це було на початку вторгнення - нам би було легше. Так що ті досвідчені - ще ті ідіоти !
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24.09.2024 08:50 Ответить
Коли він про цей план розповість нам ,українцям ?
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24.09.2024 08:11 Ответить
а там все ясно,основные пункты заканчиваются словами-оставить,передать,освободить,отойти,..... и самое главное по максимуму протянуть ,,военный стан,, и никаких выборов в связи с этим
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24.09.2024 08:45 Ответить
Нет ,не так .
Основные требования -это ,чтобы Байден ещё
при своей каденции способствовал принятию
Украины в НАТО и окончание войны через три месяца .
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24.09.2024 10:32 Ответить
реальність цього на скільки оцінююте??я оцінюю нижче 0,але виглядає красиво

нажаль більшість цінностей старого світу від вартості людського життя і до захисту до оточуючого середовища,недопустимість війн та єдності цивілізованих країн у моменти катаклізмів чомусь оцінюються грошима та власними інтересами і насправді є дешевими деклараціями,світові пофігу що відбувається з нами,а інтерес у них один щоб війна не затронула їх
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24.09.2024 10:47 Ответить
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24.09.2024 08:14 Ответить
Ну і як воно після оскрбухи Тромба буде з ним говорити тепер?
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24.09.2024 08:55 Ответить
Так де сам план то?
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24.09.2024 08:15 Ответить
Ми поки що не члени американського Конгресу
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24.09.2024 08:23 Ответить
Судячи з того що він той план в секреті від нас тримає то ми і не громадяни України
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24.09.2024 08:41 Ответить
а у нас есть закон о гражданстве или структура которая этим занимается??у нас есть,,мыграционна служба,, от слова ,,эмигрант,,
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24.09.2024 08:47 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про громадянство України
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24.09.2024 08:54 Ответить
Тебе 100% би пасувало громадянства позбавити
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24.09.2024 08:56 Ответить
Довбень,по перше бот-це програмка,по друге-прирівнювати бота до корупцірнера якось дивно і тупо.Як 95 квартал маніпулюєш.По третє-те що за 10 р війни ти все ще корист язиком вказує на скудність твою розумову Іди нах.
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24.09.2024 09:13 Ответить
До свіданья,довбню.
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24.09.2024 09:19 Ответить
Про стамбульську зраду нас теж завчасно не повідомляли, між іншим.
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24.09.2024 08:48 Ответить
Таки да.Писали в секреті і потім би поставили перед фактом.Так і тут буде.
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24.09.2024 08:55 Ответить
І,до речі,Валерій Чалий стверджує що підписи наших "переговорників" там стоїть.Просто рашка останню сторінку приберегла до слушного часу.
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24.09.2024 09:15 Ответить
Україні та її партнерам важливо й надалі переконувати членiв Конгресу США піти на рішучі кроки.
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24.09.2024 08:19 Ответить
Так вони "РІШУЧЕ" підтримують....
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24.09.2024 08:23 Ответить
Я тепер про план "Б" будь ласка....
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24.09.2024 08:22 Ответить
не беги вперд паровоза,дай ему свыкнуться с мыслью что где-то таки есть таки план А
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24.09.2024 08:48 Ответить
Завжди з плану "Б" треба починати... тобто куди с@бивать буде.
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24.09.2024 08:51 Ответить
думаю той план вже гарно підготовлений та реалізований,це не попередники які приходили грабувати і вірили що процес буде вічним
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24.09.2024 08:55 Ответить
План мабуть простий - дайте нам все й одразу. І ще грошей насипте повні кишені.
А якщо не дасте - то це ви винні а не ми і не ху#ло.
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24.09.2024 08:22 Ответить
а хде в этом план потужной перемоги,ну если не считать перемоги над разумом?
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24.09.2024 08:50 Ответить
Якби цей світ був досконалий, то план перемоги повинен був зачитувати нам Конгрес разом з президентом Америки , а не ми їм. Це ж вони взяли на себе роль всесвітнього поліцейського, тому для захисту демократії в усьому світі від диктатур божевільних абізян з ядрьоною бімбою треба було вибудувати систему знищення таких диктаторів. Але ж вони сподіваються і досі, що Україна сама переможе, залишилось лише її підтримати морально та не заважати. Сидять, слухають, спостерігають, чекають, коли світ здригнеться.
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24.09.2024 08:25 Ответить
так может у мирового полицейского нет в планах остановки войны и мира??может в планах продолжение ?
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24.09.2024 08:51 Ответить
Якби цей світ був досконалий, ми б не сиділи тут в коментарях, а жили повноцінним життям, без війн та потужних планів...
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24.09.2024 08:58 Ответить
А з Байденом вже розмовляв?
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24.09.2024 08:26 Ответить
План простий - накрасти якомога більше і звалить, тобто дайте ще грошей...
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24.09.2024 08:31 Ответить
а ось і потужна дипломатична сила через яку буде лобіювання України


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24.09.2024 08:36 Ответить
Ось і єрмак намалювався.Як зе його сенаторам представив?Як 'друга"?
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24.09.2024 08:39 Ответить
У перемоги ще є переможені. Він знає як вони відносяться до свого такого статусу, вони згідні чи ні?
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24.09.2024 08:48 Ответить
"...Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США і розповів їй про свій "план перемоги"",-

дякую авторам, що завбачливо "план перемоги ЗЕ" в лапки взяли.
Дочитав до цього місця і далі час витрачати немає сенсу.
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24.09.2024 08:54 Ответить
Там як батько скаже,так по матері і буде.А то план якийсь,то щоб стендапір не мовчав.
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24.09.2024 09:07 Ответить
зеленський розповів про план членам Конгресу США.

ще міг би розказати про герич та кокс, але більше 3.14здюка ніхто не хотів слухати
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24.09.2024 09:21 Ответить
Вже весь світ знає цей план
зокрема українців..
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24.09.2024 09:25 Ответить
цікаво, в тому плані є місце для слова "перемога"?
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24.09.2024 11:00 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007897291251&__cft__[0]=AZVHLtZn1-LGfgwaW9vllqFrNg8Wy5dosCN1xwH4hg061gcOH4_uajZfO8fbrMPwgeaeTktuccCOzOyJN8KneZ1LNa8fbO8XYzbHYGtH5zYe_iz-V4RrieV-BK8qKOV5BmpVJ5CzNSUnDs0fpRZy6Q0P9FuI7pIoyS3vnJOEfu-j1BrTvQY-IV6YJV6gFgOwtXM&__tn__=-UC%2CP-R Тамара Горіха Зерня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KjXQ6kx7wS5heVkS63TEQueZcAsiGKsxQTLx2GAkiY9ERqiC2EQ8MJquFviEsd8nl&id=100007897291251&__cft__[0]=AZVHLtZn1-LGfgwaW9vllqFrNg8Wy5dosCN1xwH4hg061gcOH4_uajZfO8fbrMPwgeaeTktuccCOzOyJN8KneZ1LNa8fbO8XYzbHYGtH5zYe_iz-V4RrieV-BK8qKOV5BmpVJ5CzNSUnDs0fpRZy6Q0P9FuI7pIoyS3vnJOEfu-j1BrTvQY-IV6YJV6gFgOwtXM&__tn__=%2CO%2CP-R 1h ·

"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни".

Він же має на увазі перемогу, так? Звільнення Донеччини, Луганщини і Херсонщини, звільнення Бердянська і Маріуполя, звільнення Криму, так?

Звільнення - у значенні що там буде українська влада, українська армія та український прапор, і не буде російського.

Скажіть мені, що саме це він і пропонує.

Бо закінчити війну можна двома шляхами.

Скажіть мені, що у нас сильна мотивована армія, що у нас мобілізоване суспільство і невтомна влада, яка не втік для того, щоб працювати на перемогу і не допустити капітуляції.

Скажіть щось. Збрешіть.
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24.09.2024 11:03 Ответить
І йому не викликали психіатра після такого "плану"? Він же геть божевільний, як Зєльц, так і його план. Вже нагадує бабу з казки про Золоту рибку.
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24.09.2024 11:45 Ответить
https://ua.news/ua/world/plan-peremogy-zelenskogo-ne-perekonav-soyuznykiv-bloomberg Союзники України не вважають План перемоги Зеленського таким, що дійсно у результаті призведе до якогось прориву у війні . Деякі взагалі вважають, що можна спробувати домовитися з путіним. Про це повідомило агентство https://www.bloomberg.com/ Bloomberg з посиланням на свої джерела.
Одна особа, знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, сказала, що у так званому «плані перемоги» президента не було справжніх сюрпризів і він не змінює ситуацію кардинально. Інший співрозмовник назвав план «списком бажань».
Принаймні один із союзників, за словами двох джерел, припустив, що настав час для нового раунду роботи з владіміром путіним - чи то з боку Зеленського, чи то інших країн.
Західні країни також починають турбуватися про власну безпеку, оскільки росія продовжує виробництво зброї, яке може бути застосована і за межами України. Зеленський представляє свій план на полях щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН. Один із посадовців сказав, що, хоча союзники хочуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, Зеленському потрібно пояснити, як може виглядати цей мир.
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24.09.2024 16:58 Ответить
 
 