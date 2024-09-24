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Зеленський розповів про план перемоги України членам Конгресу США

Зеленський на зустрічі з конгресменами США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США і розповів їй про свій "план перемоги".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Президента України.

Зазначається, що на зустрічі були присутні члени Сенату США Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі, а також член Палати представників Грегорі Мікс. На зустрічі, додали в Офісі президента,  окрему увагу приділили "плану перемоги", який уже цього тижня Зеленський представить президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти.

"Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна", - заявив президент України.

Крім того, Зеленський детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів. Та наголосив на важливості посилення санкцій проти країни-агресора.

"Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про завершення війни: Ми ближче до миру, ніж багато хто думає

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Конгрес США (1229) США (22979)


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Топ коментарі
+13
Конгрсмени прекрасно розуміють, що мають справу з пустодзвоном. Не плекаймо жодних ілюзій.
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24.09.2024 08:03
+13
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24.09.2024 08:14
+9
Коли він про цей план розповість нам ,українцям ?
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24.09.2024 08:11
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Ех! - не витримав - а мав розказати першому Баидену
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24.09.2024 07:54 Відповісти
Якийсь план дермака озвучив ...
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24.09.2024 07:55 Відповісти
То план ***..ла, який ГРУ ГШ РФ передало дЕрьмаку для його оголошення простроченим.
А взагалі, плани війни вони таємні, а тут не план, а якась фуйня на кшталт саміту чи то жиру чи то миру. Так, використаний піпіфакс а не саміт.
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24.09.2024 07:59 Відповісти
План побажань
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24.09.2024 08:01 Відповісти
Конгрсмени прекрасно розуміють, що мають справу з пустодзвоном. Не плекаймо жодних ілюзій.
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24.09.2024 08:03 Відповісти
интересно,картошку по столу двигал при этом??
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24.09.2024 08:42 Відповісти
Що маєте конкретно проти плану перемоги ?

Як я зрозуміла із достовірних джерел ЗМІ ,
то в першу чергу це вимога до Байдена
прийняти негайно Україну в НАТО та
закінчити війну за наступні три місяці .

Розумію ,що це мрії ,але ...все можливо
Я - ЗА .
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24.09.2024 08:48 Відповісти
Так про що план? Бо про мирні угоди уже було,катався півроку, говорив,говорив,а Україну розстрілювали. Що Вовочка,більше грошей не дають дармоїдам
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24.09.2024 08:03 Відповісти
Зловтішаєшся, як завжди?
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24.09.2024 08:28 Відповісти
Головне на цьому заході було утримувати серйозний вигляд.
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24.09.2024 08:06 Відповісти
Напроти сивих, досвідчених політиків сиділа зграя 95 кварталу, з сценарієм,а не з реальним документом для Перемоги України
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24.09.2024 08:10 Відповісти
Оті досвідчені серйозні дядьки залишили талібам силу силенну зброї і техніки - я недавно ще раз побачив - це жах ! Якби у нас це було на початку вторгнення - нам би було легше. Так що ті досвідчені - ще ті ідіоти !
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24.09.2024 08:50 Відповісти
Коли він про цей план розповість нам ,українцям ?
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24.09.2024 08:11 Відповісти
а там все ясно,основные пункты заканчиваются словами-оставить,передать,освободить,отойти,..... и самое главное по максимуму протянуть ,,военный стан,, и никаких выборов в связи с этим
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24.09.2024 08:45 Відповісти
Нет ,не так .
Основные требования -это ,чтобы Байден ещё
при своей каденции способствовал принятию
Украины в НАТО и окончание войны через три месяца .
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24.09.2024 10:32 Відповісти
реальність цього на скільки оцінююте??я оцінюю нижче 0,але виглядає красиво

нажаль більшість цінностей старого світу від вартості людського життя і до захисту до оточуючого середовища,недопустимість війн та єдності цивілізованих країн у моменти катаклізмів чомусь оцінюються грошима та власними інтересами і насправді є дешевими деклараціями,світові пофігу що відбувається з нами,а інтерес у них один щоб війна не затронула їх
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24.09.2024 10:47 Відповісти
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24.09.2024 08:14 Відповісти
Ну і як воно після оскрбухи Тромба буде з ним говорити тепер?
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24.09.2024 08:55 Відповісти
Так де сам план то?
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24.09.2024 08:15 Відповісти
Ми поки що не члени американського Конгресу
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24.09.2024 08:23 Відповісти
Судячи з того що він той план в секреті від нас тримає то ми і не громадяни України
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24.09.2024 08:41 Відповісти
а у нас есть закон о гражданстве или структура которая этим занимается??у нас есть,,мыграционна служба,, от слова ,,эмигрант,,
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24.09.2024 08:47 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про громадянство України
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24.09.2024 08:54 Відповісти
Тебе 100% би пасувало громадянства позбавити
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24.09.2024 08:56 Відповісти
Довбень,по перше бот-це програмка,по друге-прирівнювати бота до корупцірнера якось дивно і тупо.Як 95 квартал маніпулюєш.По третє-те що за 10 р війни ти все ще корист язиком вказує на скудність твою розумову Іди нах.
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24.09.2024 09:13 Відповісти
До свіданья,довбню.
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24.09.2024 09:19 Відповісти
Про стамбульську зраду нас теж завчасно не повідомляли, між іншим.
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24.09.2024 08:48 Відповісти
Таки да.Писали в секреті і потім би поставили перед фактом.Так і тут буде.
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24.09.2024 08:55 Відповісти
І,до речі,Валерій Чалий стверджує що підписи наших "переговорників" там стоїть.Просто рашка останню сторінку приберегла до слушного часу.
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24.09.2024 09:15 Відповісти
Україні та її партнерам важливо й надалі переконувати членiв Конгресу США піти на рішучі кроки.
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24.09.2024 08:19 Відповісти
Так вони "РІШУЧЕ" підтримують....
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24.09.2024 08:23 Відповісти
Я тепер про план "Б" будь ласка....
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24.09.2024 08:22 Відповісти
не беги вперд паровоза,дай ему свыкнуться с мыслью что где-то таки есть таки план А
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24.09.2024 08:48 Відповісти
Завжди з плану "Б" треба починати... тобто куди с@бивать буде.
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24.09.2024 08:51 Відповісти
думаю той план вже гарно підготовлений та реалізований,це не попередники які приходили грабувати і вірили що процес буде вічним
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24.09.2024 08:55 Відповісти
План мабуть простий - дайте нам все й одразу. І ще грошей насипте повні кишені.
А якщо не дасте - то це ви винні а не ми і не ху#ло.
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24.09.2024 08:22 Відповісти
а хде в этом план потужной перемоги,ну если не считать перемоги над разумом?
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24.09.2024 08:50 Відповісти
Якби цей світ був досконалий, то план перемоги повинен був зачитувати нам Конгрес разом з президентом Америки , а не ми їм. Це ж вони взяли на себе роль всесвітнього поліцейського, тому для захисту демократії в усьому світі від диктатур божевільних абізян з ядрьоною бімбою треба було вибудувати систему знищення таких диктаторів. Але ж вони сподіваються і досі, що Україна сама переможе, залишилось лише її підтримати морально та не заважати. Сидять, слухають, спостерігають, чекають, коли світ здригнеться.
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24.09.2024 08:25 Відповісти
так может у мирового полицейского нет в планах остановки войны и мира??может в планах продолжение ?
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24.09.2024 08:51 Відповісти
Якби цей світ був досконалий, ми б не сиділи тут в коментарях, а жили повноцінним життям, без війн та потужних планів...
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24.09.2024 08:58 Відповісти
А з Байденом вже розмовляв?
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24.09.2024 08:26 Відповісти
План простий - накрасти якомога більше і звалить, тобто дайте ще грошей...
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24.09.2024 08:31 Відповісти
а ось і потужна дипломатична сила через яку буде лобіювання України


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24.09.2024 08:36 Відповісти
Ось і єрмак намалювався.Як зе його сенаторам представив?Як 'друга"?
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24.09.2024 08:39 Відповісти
У перемоги ще є переможені. Він знає як вони відносяться до свого такого статусу, вони згідні чи ні?
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24.09.2024 08:48 Відповісти
"...Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США і розповів їй про свій "план перемоги"",-

дякую авторам, що завбачливо "план перемоги ЗЕ" в лапки взяли.
Дочитав до цього місця і далі час витрачати немає сенсу.
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24.09.2024 08:54 Відповісти
Там як батько скаже,так по матері і буде.А то план якийсь,то щоб стендапір не мовчав.
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24.09.2024 09:07 Відповісти
зеленський розповів про план членам Конгресу США.

ще міг би розказати про герич та кокс, але більше 3.14здюка ніхто не хотів слухати
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24.09.2024 09:21 Відповісти
Вже весь світ знає цей план
зокрема українців..
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24.09.2024 09:25 Відповісти
цікаво, в тому плані є місце для слова "перемога"?
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24.09.2024 11:00 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007897291251&__cft__[0]=AZVHLtZn1-LGfgwaW9vllqFrNg8Wy5dosCN1xwH4hg061gcOH4_uajZfO8fbrMPwgeaeTktuccCOzOyJN8KneZ1LNa8fbO8XYzbHYGtH5zYe_iz-V4RrieV-BK8qKOV5BmpVJ5CzNSUnDs0fpRZy6Q0P9FuI7pIoyS3vnJOEfu-j1BrTvQY-IV6YJV6gFgOwtXM&__tn__=-UC%2CP-R Тамара Горіха Зерня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KjXQ6kx7wS5heVkS63TEQueZcAsiGKsxQTLx2GAkiY9ERqiC2EQ8MJquFviEsd8nl&id=100007897291251&__cft__[0]=AZVHLtZn1-LGfgwaW9vllqFrNg8Wy5dosCN1xwH4hg061gcOH4_uajZfO8fbrMPwgeaeTktuccCOzOyJN8KneZ1LNa8fbO8XYzbHYGtH5zYe_iz-V4RrieV-BK8qKOV5BmpVJ5CzNSUnDs0fpRZy6Q0P9FuI7pIoyS3vnJOEfu-j1BrTvQY-IV6YJV6gFgOwtXM&__tn__=%2CO%2CP-R 1h ·

"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни".

Він же має на увазі перемогу, так? Звільнення Донеччини, Луганщини і Херсонщини, звільнення Бердянська і Маріуполя, звільнення Криму, так?

Звільнення - у значенні що там буде українська влада, українська армія та український прапор, і не буде російського.

Скажіть мені, що саме це він і пропонує.

Бо закінчити війну можна двома шляхами.

Скажіть мені, що у нас сильна мотивована армія, що у нас мобілізоване суспільство і невтомна влада, яка не втік для того, щоб працювати на перемогу і не допустити капітуляції.

Скажіть щось. Збрешіть.
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24.09.2024 11:03 Відповісти
І йому не викликали психіатра після такого "плану"? Він же геть божевільний, як Зєльц, так і його план. Вже нагадує бабу з казки про Золоту рибку.
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24.09.2024 11:45 Відповісти
https://ua.news/ua/world/plan-peremogy-zelenskogo-ne-perekonav-soyuznykiv-bloomberg Союзники України не вважають План перемоги Зеленського таким, що дійсно у результаті призведе до якогось прориву у війні . Деякі взагалі вважають, що можна спробувати домовитися з путіним. Про це повідомило агентство https://www.bloomberg.com/ Bloomberg з посиланням на свої джерела.
Одна особа, знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, сказала, що у так званому «плані перемоги» президента не було справжніх сюрпризів і він не змінює ситуацію кардинально. Інший співрозмовник назвав план «списком бажань».
Принаймні один із союзників, за словами двох джерел, припустив, що настав час для нового раунду роботи з владіміром путіним - чи то з боку Зеленського, чи то інших країн.
Західні країни також починають турбуватися про власну безпеку, оскільки росія продовжує виробництво зброї, яке може бути застосована і за межами України. Зеленський представляє свій план на полях щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН. Один із посадовців сказав, що, хоча союзники хочуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, Зеленському потрібно пояснити, як може виглядати цей мир.
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24.09.2024 16:58 Відповісти
 
 