Зеленський розповів про план перемоги України членам Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США і розповів їй про свій "план перемоги".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Президента України.

Зазначається, що на зустрічі були присутні члени Сенату США Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі, а також член Палати представників Грегорі Мікс. На зустрічі, додали в Офісі президента, окрему увагу приділили "плану перемоги", який уже цього тижня Зеленський представить президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти.

"Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна", - заявив президент України.

Крім того, Зеленський детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів. Та наголосив на важливості посилення санкцій проти країни-агресора.

"Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу", - додав він.

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