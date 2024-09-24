Зеленський розповів про план перемоги України членам Конгресу США
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США і розповів їй про свій "план перемоги".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Президента України.
Зазначається, що на зустрічі були присутні члени Сенату США Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі, а також член Палати представників Грегорі Мікс. На зустрічі, додали в Офісі президента, окрему увагу приділили "плану перемоги", який уже цього тижня Зеленський представить президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти.
"Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна", - заявив президент України.
Крім того, Зеленський детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів. Та наголосив на важливості посилення санкцій проти країни-агресора.
"Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу", - додав він.
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А взагалі, плани війни вони таємні, а тут не план, а якась фуйня на кшталт саміту чи то жиру чи то миру. Так, використаний піпіфакс а не саміт.
Як я зрозуміла із достовірних джерел ЗМІ ,
то в першу чергу це вимога до Байдена
прийняти негайно Україну в НАТО та
закінчити війну за наступні три місяці .
Розумію ,що це мрії ,але ...все можливо
Я - ЗА .
Основные требования -это ,чтобы Байден ещё
при своей каденции способствовал принятию
Украины в НАТО и окончание войны через три месяца .
нажаль більшість цінностей старого світу від вартості людського життя і до захисту до оточуючого середовища,недопустимість війн та єдності цивілізованих країн у моменти катаклізмів чомусь оцінюються грошима та власними інтересами і насправді є дешевими деклараціями,світові пофігу що відбувається з нами,а інтерес у них один щоб війна не затронула їх
Про громадянство України
А якщо не дасте - то це ви винні а не ми і не ху#ло.
дякую авторам, що завбачливо "план перемоги ЗЕ" в лапки взяли.
Дочитав до цього місця і далі час витрачати немає сенсу.
ще міг би розказати про герич та кокс, але більше 3.14здюка ніхто не хотів слухати
зокрема українців..
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KjXQ6kx7wS5heVkS63TEQueZcAsiGKsxQTLx2GAkiY9ERqiC2EQ8MJquFviEsd8nl&id=100007897291251&__cft__[0]=AZVHLtZn1-LGfgwaW9vllqFrNg8Wy5dosCN1xwH4hg061gcOH4_uajZfO8fbrMPwgeaeTktuccCOzOyJN8KneZ1LNa8fbO8XYzbHYGtH5zYe_iz-V4RrieV-BK8qKOV5BmpVJ5CzNSUnDs0fpRZy6Q0P9FuI7pIoyS3vnJOEfu-j1BrTvQY-IV6YJV6gFgOwtXM&__tn__=%2CO%2CP-R 1h ·
"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни".
Він же має на увазі перемогу, так? Звільнення Донеччини, Луганщини і Херсонщини, звільнення Бердянська і Маріуполя, звільнення Криму, так?
Звільнення - у значенні що там буде українська влада, українська армія та український прапор, і не буде російського.
Скажіть мені, що саме це він і пропонує.
Бо закінчити війну можна двома шляхами.
Скажіть мені, що у нас сильна мотивована армія, що у нас мобілізоване суспільство і невтомна влада, яка не втік для того, щоб працювати на перемогу і не допустити капітуляції.
Скажіть щось. Збрешіть.
Одна особа, знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, сказала, що у так званому «плані перемоги» президента не було справжніх сюрпризів і він не змінює ситуацію кардинально. Інший співрозмовник назвав план «списком бажань».
Принаймні один із союзників, за словами двох джерел, припустив, що настав час для нового раунду роботи з владіміром путіним - чи то з боку Зеленського, чи то інших країн.
Західні країни також починають турбуватися про власну безпеку, оскільки росія продовжує виробництво зброї, яке може бути застосована і за межами України. Зеленський представляє свій план на полях щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН. Один із посадовців сказав, що, хоча союзники хочуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, Зеленському потрібно пояснити, як може виглядати цей мир.