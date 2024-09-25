Утром в Херсоне раздаются взрывы

Утром 25 сентября в Херсоне прогремели громкие взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

Воздушная тревога в Херсонской области не объявлена.

По состоянию на 8:50 есть угроза применения баллистического вооружения для трех восточных областей Украины.

"Донецкая, Харьковская, Запорожская области - угроза применения баллистического вооружения", - сообщили в Воздушных Силах.

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