УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10718 відвідувачів онлайн
Новини Війна
731 0

Зранку у Херсоні лунають вибухи

У Херсоні пролунали вибухи 25 вересня

Уранці 25 вересня у Херсоні пролунали гучні вибухи. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Повітряна тривога в Херсонській області не оголошена. 

Станом на 8:50 є загроза застосування балістичного озброєння для трьох східних областей України. 

"Донецька, Харківська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння", - повідомили у Повітряних Силах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли маршрутку в передмісті Херсону. ФОТО

Автор: 

вибух (4474) Херсон (3375)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 