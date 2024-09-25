Зранку у Херсоні лунають вибухи

Уранці 25 вересня у Херсоні пролунали гучні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Повітряна тривога в Херсонській області не оголошена.

Станом на 8:50 є загроза застосування балістичного озброєння для трьох східних областей України.

"Донецька, Харківська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння", - повідомили у Повітряних Силах.

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