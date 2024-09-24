Росіяни обстріляли маршрутку в передмісті Херсону. ФОТО

Російські війська обстріляли громадський транспорт у передмісті Херсону.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу "прилетіло" у 5-ту маршрутку, яка належить КП "Херсонкомунтранссервіс". В цей момент у салоні автобуса перебували п’ятеро пасажирів. На щастя, люди не травмувались. У маршрутці пошкоджено люк", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що чергові ворожі обстріли призвели до аварійних відключень об'єктів критичної інфраструктури у Херсоні.

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