Росіяни обстріляли маршрутку в передмісті Херсону. ФОТО
Російські війська обстріляли громадський транспорт у передмісті Херсону.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього разу "прилетіло" у 5-ту маршрутку, яка належить КП "Херсонкомунтранссервіс". В цей момент у салоні автобуса перебували п’ятеро пасажирів. На щастя, люди не травмувались. У маршрутці пошкоджено люк", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що чергові ворожі обстріли призвели до аварійних відключень об'єктів критичної інфраструктури у Херсоні.
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