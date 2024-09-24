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Новини
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Через російські обстріли частину Херсону знеструмлено

У Херсоні зникло світло

Чергові ворожі обстріли призвели до аварійних відключень об'єктів критичної інфраструктури у Херсоні.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через це знеструмлена частина Дніпровського району Херсону.

"Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень. До аварійно-відновлювальних робіт зможуть приступити, як тільки дозволить безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Про відновлення електропостачання у Дніпровському районі буде повідомимо додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано херсонця, який допомагав рашистам катувати українських патріотів під час окупації міста, - СБУ. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні росіяни атакували Дніпровський район Херсону, постраждали дві людини.

Автор: 

обстріл (28613) Херсон (3375) енергетика (2601)


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24.09.2024 15:34 Відповісти
Та ні, то ж продають електрику. Війна ніяк не впливає на генерацію
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24.09.2024 15:47 Відповісти
На електрику дуже впливае:
-закриття клоунами ракетних програм в серпні 2019
-закриття клоунами трьох програм власних ЗРК в серпні 2019р. Два ЗРК були повністю готови до серійного виробництва
-закриття клоунами випуски зенітних ракет до старих радянських ЗРК в липні 2019р.
Після п'яти років клоунади закривати небо власними силами ми можемо лише асфальтом.
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24.09.2024 15:56 Відповісти
Так....
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24.09.2024 15:59 Відповісти
 
 