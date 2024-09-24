Через російські обстріли частину Херсону знеструмлено

Чергові ворожі обстріли призвели до аварійних відключень об'єктів критичної інфраструктури у Херсоні.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через це знеструмлена частина Дніпровського району Херсону.

"Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень. До аварійно-відновлювальних робіт зможуть приступити, як тільки дозволить безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Про відновлення електропостачання у Дніпровському районі буде повідомимо додатково.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні росіяни атакували Дніпровський район Херсону, постраждали дві людини.