Через російські обстріли частину Херсону знеструмлено
Чергові ворожі обстріли призвели до аварійних відключень об'єктів критичної інфраструктури у Херсоні.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через це знеструмлена частина Дніпровського району Херсону.
"Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень. До аварійно-відновлювальних робіт зможуть приступити, як тільки дозволить безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.
Про відновлення електропостачання у Дніпровському районі буде повідомимо додатково.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні росіяни атакували Дніпровський район Херсону, постраждали дві людини.
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-закриття клоунами ракетних програм в серпні 2019
-закриття клоунами трьох програм власних ЗРК в серпні 2019р. Два ЗРК були повністю готови до серійного виробництва
-закриття клоунами випуски зенітних ракет до старих радянських ЗРК в липні 2019р.
Після п'яти років клоунади закривати небо власними силами ми можемо лише асфальтом.