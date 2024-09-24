УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10268 відвідувачів онлайн
Новини
448 0

Росіяни атакували Дніпровський район Херсону, постраждали дві людини

Обстріл Херсону 24 вересня

Близько 12.00 російські окупанти з дрона атакували Дніпровський район міста. Під обстріл потрапили працівники комунального підприємства "Парки Херсона".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Суттєво пошкоджено навантажувач. 57-річний водій звернувся до медиків по допомогу. У нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, рук та ніг. Наразі його дообстежують", - йдеться в повідомленні.

Також з Дніпровського району ушпиталено ще одну постраждалу. 

"21-річна дівчина потрапила під ворожий обстріл близько 10.00 і отримала мінно-вибухову травму та контузію. Після надання необхідної медичної допомоги травмована проходитиме лікування амбулаторно", - розповів Мрочко. 

Також зранку окупанти безпілотником атакували Кіндійку. 65-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення. Потерпілу ушпиталено для дообстеження та надання необхідної медичної допомоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ обстріляла багатоповерхівку в Херсоні: Постраждалих немає. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4195) обстріл (28613) Херсон (3375)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 