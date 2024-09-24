Россияне атаковали Днепровский район Херсона, пострадали два человека

Около 12.00 российские оккупанты с дрона атаковали Днепровский район города. Под обстрел попали работники коммунального предприятия "Парки Херсона".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Существенно поврежден погрузчик. 57-летний водитель обратился к медикам за помощью. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. Сейчас его дообследуют", - говорится в сообщении.

Также из Днепровского района госпитализирована еще одна пострадавшая.

"21-летняя девушка попала под вражеский обстрел около 10.00 и получила минно-взрывную травму и контузию. После оказания необходимой медицинской помощи травмированная будет проходить лечение амбулаторно", - рассказал Мрочко.

Также утром оккупанты беспилотником атаковали Киндейку. 65-летняя женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение. Пострадавшую госпитализировали для дообследования и оказания необходимой медицинской помощи.

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