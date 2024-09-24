Из-за российских обстрелов часть Херсона обесточена
Очередные вражеские обстрелы привели к аварийным отключениям объектов критической инфраструктуры в Херсоне.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за этого обесточена часть Днепровского района Херсона.
"Сейчас специалисты изучают объем повреждений. К аварийно-восстановительным работам смогут приступить, как только позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.
О восстановлении электроснабжения в Днепровском районе будет сообщим дополнительно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня россияне атаковали Днепровский район Херсона, пострадали два человека.
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-закриття клоунами ракетних програм в серпні 2019
-закриття клоунами трьох програм власних ЗРК в серпні 2019р. Два ЗРК були повністю готови до серійного виробництва
-закриття клоунами випуски зенітних ракет до старих радянських ЗРК в липні 2019р.
Після п'яти років клоунади закривати небо власними силами ми можемо лише асфальтом.