Из-за российских обстрелов часть Херсона обесточена

Очередные вражеские обстрелы привели к аварийным отключениям объектов критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за этого обесточена часть Днепровского района Херсона.

"Сейчас специалисты изучают объем повреждений. К аварийно-восстановительным работам смогут приступить, как только позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

О восстановлении электроснабжения в Днепровском районе будет сообщим дополнительно.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня россияне атаковали Днепровский район Херсона, пострадали два человека.