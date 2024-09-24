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Из-за российских обстрелов часть Херсона обесточена

У Херсоні зникло світло

Очередные вражеские обстрелы привели к аварийным отключениям объектов критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за этого обесточена часть Днепровского района Херсона.

"Сейчас специалисты изучают объем повреждений. К аварийно-восстановительным работам смогут приступить, как только позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

О восстановлении электроснабжения в Днепровском районе будет сообщим дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан херсонец, который помогал рашистам пытать украинских патриотов во время оккупации города, - СБУ. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня россияне атаковали Днепровский район Херсона, пострадали два человека.

Автор: 

обстрел (27259) Херсон (2834) энергетика (2565)


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Ударів у відповідь не буде.
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24.09.2024 15:34 Ответить
Та ні, то ж продають електрику. Війна ніяк не впливає на генерацію
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24.09.2024 15:47 Ответить
На електрику дуже впливае:
-закриття клоунами ракетних програм в серпні 2019
-закриття клоунами трьох програм власних ЗРК в серпні 2019р. Два ЗРК були повністю готови до серійного виробництва
-закриття клоунами випуски зенітних ракет до старих радянських ЗРК в липні 2019р.
Після п'яти років клоунади закривати небо власними силами ми можемо лише асфальтом.
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24.09.2024 15:56 Ответить
Так....
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24.09.2024 15:59 Ответить
 
 