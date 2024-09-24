РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10178 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 504 0

Россияне обстреляли маршрутку в пригороде Херсона. ФОТО

Российские войска обстреляли общественный транспорт в пригороде Херсона.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз "прилетело" в 5-ю маршрутку, которая принадлежит КП "Херсонкомунтранссервис". В этот момент в салоне автобуса находились пятеро пассажиров. К счастью, люди не травмировались. В маршрутке поврежден люк", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что очередные вражеские обстрелы привели к аварийным отключениям объектов критической инфраструктуры в Херсоне.

Также читайте: Задержан херсонец, который помогал рашистам пытать украинских патриотов во время оккупации города, - СБУ. ФОТО

Росіяни обстріляли маршрутку в передмісті Херсону
Росіяни обстріляли маршрутку в передмісті Херсону

Автор: 

обстрел (27259) Херсон (2834)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 