Россияне обстреляли маршрутку в пригороде Херсона. ФОТО
Российские войска обстреляли общественный транспорт в пригороде Херсона.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"На этот раз "прилетело" в 5-ю маршрутку, которая принадлежит КП "Херсонкомунтранссервис". В этот момент в салоне автобуса находились пятеро пассажиров. К счастью, люди не травмировались. В маршрутке поврежден люк", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что очередные вражеские обстрелы привели к аварийным отключениям объектов критической инфраструктуры в Херсоне.
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