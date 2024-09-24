Россияне обстреляли маршрутку в пригороде Херсона. ФОТО

Российские войска обстреляли общественный транспорт в пригороде Херсона.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз "прилетело" в 5-ю маршрутку, которая принадлежит КП "Херсонкомунтранссервис". В этот момент в салоне автобуса находились пятеро пассажиров. К счастью, люди не травмировались. В маршрутке поврежден люк", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что очередные вражеские обстрелы привели к аварийным отключениям объектов критической инфраструктуры в Херсоне.

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