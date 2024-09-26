Враг атаковал энергообъект в Николаевской области, есть отключения абонентов

В ночь на 26 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области, есть отключения абонентов. Большую часть уже заживили энергетики, работы продолжаются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В течение суток оккупанты 4 раза атаковали FPV-дроны Куцурубской громады. В с. Дмитровка повреждены два автомобиля. Пострадавших нет.

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