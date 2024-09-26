Враг атаковал энергообъект в Николаевской области, есть отключения абонентов
В ночь на 26 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области, есть отключения абонентов. Большую часть уже заживили энергетики, работы продолжаются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В течение суток оккупанты 4 раза атаковали FPV-дроны Куцурубской громады. В с. Дмитровка повреждены два автомобиля. Пострадавших нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
12345 #593783
показать весь комментарий26.09.2024 07:47 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль