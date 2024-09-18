РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13864 посетителя онлайн
Новости
784 0

Враг атаковал ракетой Николаевщину: повреждена сельскохозяйственная техника

ракета на Миколаївщину

В ночь на 18 сентября 2024 года силами ПВО на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed 131/136".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Также сообщается, что около 03:45 ночи войска РФ атаковали Баштанский район крылатой ракетой, предварительно Х-59. В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы на территории сельскохозяйственного предприятия, который был оперативно ликвидирован пожарными. Взрывной волной повреждена сельскохозяйственная техника и разрушен забор. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за падения обломков "шахедов" повреждено предприятие на Николаевщине

По данным ОВА, вчера в течение дня враг несколько раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты утром атаковали FPV-дронами автомобиль и микроавтобус на Николаевщине. Два человека ранены.

Автор: 

Николаевская область (2124) обстрел (27165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 