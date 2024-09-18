Враг атаковал ракетой Николаевщину: повреждена сельскохозяйственная техника

В ночь на 18 сентября 2024 года силами ПВО на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed 131/136".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Также сообщается, что около 03:45 ночи войска РФ атаковали Баштанский район крылатой ракетой, предварительно Х-59. В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы на территории сельскохозяйственного предприятия, который был оперативно ликвидирован пожарными. Взрывной волной повреждена сельскохозяйственная техника и разрушен забор. Пострадавших нет.

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По данным ОВА, вчера в течение дня враг несколько раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты утром атаковали FPV-дронами автомобиль и микроавтобус на Николаевщине. Два человека ранены.