Ворог атакував ракетою Миколаївщину: пошкоджено сільськогосподарську техніку

У ніч на 18 вересня 2024 року силами ППО на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також повідомляється, що близько 03:45 ночі війська РФ атакували Баштанський район крилатою ракетою, попередньо Х-59. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникла пожежа сухої трави на території сільськогосподарського підприємства, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Вибуховою хвилею пошкоджено сільськогосподарську техніку та зруйновано паркан. Постраждалих немає.

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За даними ОВА, вчора упродовж дня ворог кілька разів атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вранці атакували FPV-дронами автомобіль та мікроавтобус на Миколаївщині. Двоє людей поранено.