Ворог атакував енергооб’єкт у Миколаївській області, є відключення абонентів

У ніч на 26 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів. Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи продовжуються. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти 4 рази атакували FPV-дрони Куцурубську громаду. У с. Дмитрівка пошкоджено два автомобілі. Постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вночі поцілили у житлову забудову та підприємство Запоріжжя. Семеро поранених, зокрема 14-річний хлопчик