УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9715 відвідувачів онлайн
Новини
941 1

Ворог атакував енергооб’єкт у Миколаївській області, є відключення абонентів

Шахеди

У ніч на 26 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів. Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи продовжуються. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти 4 рази атакували FPV-дрони Куцурубську громаду. У с. Дмитрівка пошкоджено два автомобілі. Постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вночі поцілили у житлову забудову та підприємство Запоріжжя. Семеро поранених, зокрема 14-річний хлопчик

Автор: 

Миколаївська область (2280) обстріл (28657) Шахед (1045)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гад провода порвал
показати весь коментар
26.09.2024 07:47 Відповісти
 
 