Ворог атакував енергооб’єкт у Миколаївській області, є відключення абонентів
У ніч на 26 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів. Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи продовжуються. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Протягом доби окупанти 4 рази атакували FPV-дрони Куцурубську громаду. У с. Дмитрівка пошкоджено два автомобілі. Постраждалих немає.
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показати весь коментар26.09.2024 07:47 Відповісти Мені подобається 0
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