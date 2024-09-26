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Новости
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Канада и Франция помогут Украине в кибервойне с Россией, - общая декларация

Кібербезпека

Канада и Франция будут совместно помогать Украине защищаться от российской агрессии в киберпространстве.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в совместной франко-канадской декларации, принятой во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Канаду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши вооруженные силы продолжат углублять стратегическое сотрудничество в сфере киберзащиты в поддержку Украины. Мы решительно настроены работать с Украиной и нашими партнерами, способствуя Украине в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности от российской агрессии, как в традиционной сфере, так и в киберпространстве", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что Канада и Франция также "усилят сотрудничество в области тренировок и обеспечения Украины военным оборудованием в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины".

Париж и Оттава также пообещали "продолжать усилия по возвращению украинских детей, депортированных в Россию". "Канада и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, чтобы остановить российскую захватническую войну, которая грубо нарушает международное право, в том числе Устав ООН. Наша поддержка независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ - непоколебима", - отмечается в документе.

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Канада (2089) киберпреступление (762) Франция (3524) кибербезопасность (675) Макрон Эмманюэль (1312)


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Канада та Франція допоможуть Україні у кібервійні з Росією, Джерело:

А це що таке? А де ж українські високовивчені програмісти, на яких увесь світ тримаєься? Де ж ті круті "перці"?
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26.09.2024 23:02 Ответить
А вдруг эскалация?
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27.09.2024 07:33 Ответить
 
 