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Канада та Франція допоможуть Україні у кібервійні з Росією, - спільна декларація

Кібербезпека

Канада та Франція спільно допомагатимуть Україні захищатися від російської агресії у кіберпросторі.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у спільній франко-канадській декларації, ухваленій під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Канади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наші збройні сили продовжать поглиблювати стратегічну співпрацю у сфері кіберзахисту на підтримку України. Ми рішуче налаштовані працювати із Україною та нашими партнерами, сприяючи Україні у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності від російської агресії, як у традиційній сфері та і в кіберпросторі", - йдеться у заяві.

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Зазначається, що Канада та Франція також "посилять співпрацю у галузі тренувань й забезпечення України військовим обладнанням у рамках Контактної групи з питань оборони України".

Париж та Оттава також пообіцяли "продовжувати зусилля із повернення українських дітей, депортованих до Росії". "Канада й Франція підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде необхідно, аби спинити російську загарбницьку війну, яка грубо порушує міжнародне право, в тому числі Статут ООН. Наша підтримка незалежності України, її суверенітету й територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів – непохитна", - наголошується у документі.

Автор: 

Канада (2202) кіберзлочин (810) Франція (3079) кібербезпека (1166) Макрон Емманюель (1466)


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Канада та Франція допоможуть Україні у кібервійні з Росією, Джерело:

А це що таке? А де ж українські високовивчені програмісти, на яких увесь світ тримаєься? Де ж ті круті "перці"?
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26.09.2024 23:02 Відповісти
А вдруг эскалация?
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27.09.2024 07:33 Відповісти
 
 