Ситуация в энергосистеме стабильна, из-за обстрелов были обесточивания в 3 областях, - Минэнерго

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго

В Донецкой области в результате обстрела территории подстанции было повреждено оборудование.

Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточены 6,6 тысячи абонентов в 5 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 12,3 тысячи абонентов в 11 населенных пунктах. На утро остается без света 121 населенный пункт - 77,8 тысячи абонентов.

В Запорожской области из-за боевых действий за прошедшие сутки без напряжения 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте.

В Харьковской области во время обстрела обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

За минувшие сутки энергетики запитали 6,9 тысячи потребителей, обесточенных в результате боевых действий. Всего на утро из-за боевых действий без напряжения 39,6 тысячи потребителей в 99 населенных пунктах.

В Херсоне без электроснабжения более 10 тысяч абонентов. За минувшие сутки энергетики вернули питание для 496 абонентов, однако в результате ночных обстрелов дополнительно обесточены 2155 абонентов. Всего на Херсонщине остаются без света более 27 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах.

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