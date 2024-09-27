Ситуація в енергосистемі стабільна, через обстріли були знеструмлення у 3 областях, - Міненерго

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго

У Донецькій області внаслідок обстрілу території підстанції було пошкоджено обладнання.

Через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено 6,6 тисячі абонентів у 5 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 12,3 тисячі абонентів у 11 населених пунктах. На ранок залишається без світла 121 населений пункт – 77,8 тисячі абонентів.

У Запорізькій області через бойові дії минулої доби без напруги 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

У Харківській області під час обстрілу знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

За минулу добу енергетики заживили 6,9 тисячі споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій. Всього на ранок через бойові дії без напруги 39,6 тисячі споживачів у 99 населених пунктах.

У Херсоні без електропостачання понад 10 тисяч абонентів. За минулу добу енергетики повернули живлення для 496 абонентів, однак внаслідок нічних обстрілів додатково знеструмлено 2155 абонентів. Всього на Херсонщині залишаються без світла понад 27 тисяч абонентів у 45 населених пунктах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні проведуть перший онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки "зеленої" енергетики