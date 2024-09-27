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Новости Война
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Трамп после встречи с Зеленским: В случае победы Харрис начнется Третья мировая война

зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае его проигрыша на выборах война в Украине "перерастет в Третью мировую".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что провел "замечательную встречу" с Зеленским, и что если его изберут президентом, война между Россией и Украиной "закончится быстро".

"Если нет, то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой войны. Товарищ Харрис никогда не сможет закончить войну, и не смогла. Ничего не изменится, кроме того, что смерть и разрушения станут только хуже", - написал Трамп.

Также читайте: Трамп заявил, что может достичь справедливого мирного соглашения между Украиной и РФ: "Моя точка зрения не изменилась"

Автор: 

Трамп Дональд (5368) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+29
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27.09.2024 23:43
+24
Колись тато Трапма купив йому диплом бакалавра в якійсь занюханій приватні конторі для мажорів-дебілів. Ось наслідки. До чого могла привести зустріч двох дурнів з шоу бізнесу? Лише до двох розпливчатих і по суті дурацьких заяв для свого лохторату. Все людство прокляте бо ми всі живемо в "епоху змін" і нами правлять дурні... "Епоха тупого електорату"...
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27.09.2024 23:51
+18
А ще - пошесть, посуха та нашестя сарани.
Чого тільки не скажеш щоби виграти вибори...
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27.09.2024 23:45
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ага, закончится быстро после взаимного удара ядеркой
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28.09.2024 07:52 Ответить
Трамп просто зачитывает то, что ему пишет суфлер из Кремля
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28.09.2024 06:50 Ответить
Не треба було зустрічатися з цим покидькои..но то таке....ніхто не відміняв Даннінга-Крюгера...
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28.09.2024 07:16 Ответить
Це ж потрібно вміти так хамити. Це похвальба Рижого дуету за кримінальне переслідування Байдена. Як підсумок турне. Недарма ж так розшаркувались перед Донні та його другом х...... Навіть два халамидники турне затримали, щоб насрати Байдену. Байдену план хотєлок, а Рижиму і Х....план капітулірен.
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28.09.2024 07:44 Ответить
Ай-да, дурбыцал 3-я мировая давно идет. Не устоит Украина - не устоит Европа. Не устоит Европа - хана Штатам. Бо страна стоит на сплошных тектонических разломах. Помнится, ракетная нуклиар совковоенка была заточена вальнуть не по Вашингтону, а по одному из разломов и треть Америки окажется под водами Тихого океана. Правда и кацапы ничего не выигрывают, бо тогда, SURE, проснется Йелоустон - а это кiнець свiту , процентiв на 95.
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28.09.2024 07:49 Ответить
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28.09.2024 08:07 Ответить
я за трампа- пусть закончит войну любой ценой: ради сохранения народа
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28.09.2024 07:50 Ответить
нюхай дальше задом
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28.09.2024 07:51 Ответить
И чьо тока ольгака- такой тупой... Знамо чьо - это он постит в очереди на утренние нарковские 100 грамм (после недоперепития).
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28.09.2024 08:03 Ответить
Ти на коліна не стала , Героям твоїм Слава!
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28.09.2024 08:01 Ответить
***** говорит своей марионетке, что говорить
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28.09.2024 08:08 Ответить
Колись захід теж здавав гітлеру країни з метою домовитись і не допустити другої світової. Ми ж знаємо чим все закінчилось.
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28.09.2024 08:38 Ответить
трамп планує кинути нас в пащу ***** , мовляв поки пережує, може і подохне
тим часом ми будемо собі жити як завжди, будемо робити вигляд що ніякої України і її людей не існувало
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28.09.2024 08:40 Ответить
насколько я помню, план Трампа заключается в прекращении огня на условиях, которые его устраивают. Если Украина не соглашается - он прекращает её поддерживать, если Расия - он завалит Украину дальнобойным оружием.
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28.09.2024 10:15 Ответить
Дайте посилання на пряму мову коли він таке говорив.
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28.09.2024 10:45 Ответить
"насколько я помню"
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28.09.2024 12:25 Ответить
Мабуть янєлох знов щось не те ляпнув.
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28.09.2024 09:29 Ответить
Ос як 🤡 дав можливість трампу дихати ,зеленський помстився Харріс...за вимогу піти на вибори ... 🤡 андоній кривавий ...
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28.09.2024 10:25 Ответить
Диплом юриста продається на чорному ринку, а розум не купиш ніде. Деб!ли вибрли собі подібного і чекають дива... сумно...
А Україна переможе !!!
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28.09.2024 11:32 Ответить
..еще у нас течет бачок в сортире и отклеились обои на кухне ... вы не могли бы починить? - а то ко мне скоро президент Украины прийдет…
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28.09.2024 16:50 Ответить
Ідіот. Україна призупила третю світову, але її розв'язує Ізраїль.
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28.09.2024 23:03 Ответить
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