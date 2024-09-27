Трамп после встречи с Зеленским: В случае победы Харрис начнется Третья мировая война
Кандидат в президенты США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае его проигрыша на выборах война в Украине "перерастет в Третью мировую".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что провел "замечательную встречу" с Зеленским, и что если его изберут президентом, война между Россией и Украиной "закончится быстро".
"Если нет, то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой войны. Товарищ Харрис никогда не сможет закончить войну, и не смогла. Ничего не изменится, кроме того, что смерть и разрушения станут только хуже", - написал Трамп.
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+29 Maksim Perepelitca
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+18 Сергей Трофимов #428890
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тим часом ми будемо собі жити як завжди, будемо робити вигляд що ніякої України і її людей не існувало
А Україна переможе !!!