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Новини Війна
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Трамп після зустрічі із Зеленським: В разі перемоги Гарріс почнеться Третя світова війна

зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку

Кандидат у президенти США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що в разі його програшу на виборах війна в Україні "переросте в Третю світову".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що провів "чудову зустріч" із Зеленським, і що якщо його оберуть президентом, війна між Росією та Україною "закінчиться швидко".

"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде у фазу Третьої світової війни. Товариш Гарріс ніколи не зможе закінчити війну, і не змогла. Нічого не зміниться, крім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими", — написав Трамп.

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Автор: 

Трамп Дональд (5815) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+29
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27.09.2024 23:43
+24
Колись тато Трапма купив йому диплом бакалавра в якійсь занюханій приватні конторі для мажорів-дебілів. Ось наслідки. До чого могла привести зустріч двох дурнів з шоу бізнесу? Лише до двох розпливчатих і по суті дурацьких заяв для свого лохторату. Все людство прокляте бо ми всі живемо в "епоху змін" і нами правлять дурні... "Епоха тупого електорату"...
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27.09.2024 23:51
+18
А ще - пошесть, посуха та нашестя сарани.
Чого тільки не скажеш щоби виграти вибори...
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27.09.2024 23:45
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ага, закончится быстро после взаимного удара ядеркой
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28.09.2024 07:52 Відповісти
Трамп просто зачитывает то, что ему пишет суфлер из Кремля
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28.09.2024 06:50 Відповісти
Не треба було зустрічатися з цим покидькои..но то таке....ніхто не відміняв Даннінга-Крюгера...
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28.09.2024 07:16 Відповісти
Це ж потрібно вміти так хамити. Це похвальба Рижого дуету за кримінальне переслідування Байдена. Як підсумок турне. Недарма ж так розшаркувались перед Донні та його другом х...... Навіть два халамидники турне затримали, щоб насрати Байдену. Байдену план хотєлок, а Рижиму і Х....план капітулірен.
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28.09.2024 07:44 Відповісти
Ай-да, дурбыцал 3-я мировая давно идет. Не устоит Украина - не устоит Европа. Не устоит Европа - хана Штатам. Бо страна стоит на сплошных тектонических разломах. Помнится, ракетная нуклиар совковоенка была заточена вальнуть не по Вашингтону, а по одному из разломов и треть Америки окажется под водами Тихого океана. Правда и кацапы ничего не выигрывают, бо тогда, SURE, проснется Йелоустон - а это кiнець свiту , процентiв на 95.
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28.09.2024 07:49 Відповісти
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28.09.2024 08:07 Відповісти
я за трампа- пусть закончит войну любой ценой: ради сохранения народа
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28.09.2024 07:50 Відповісти
нюхай дальше задом
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28.09.2024 07:51 Відповісти
И чьо тока ольгака- такой тупой... Знамо чьо - это он постит в очереди на утренние нарковские 100 грамм (после недоперепития).
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28.09.2024 08:03 Відповісти
Ти на коліна не стала , Героям твоїм Слава!
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28.09.2024 08:01 Відповісти
***** говорит своей марионетке, что говорить
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28.09.2024 08:08 Відповісти
Колись захід теж здавав гітлеру країни з метою домовитись і не допустити другої світової. Ми ж знаємо чим все закінчилось.
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28.09.2024 08:38 Відповісти
трамп планує кинути нас в пащу ***** , мовляв поки пережує, може і подохне
тим часом ми будемо собі жити як завжди, будемо робити вигляд що ніякої України і її людей не існувало
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28.09.2024 08:40 Відповісти
насколько я помню, план Трампа заключается в прекращении огня на условиях, которые его устраивают. Если Украина не соглашается - он прекращает её поддерживать, если Расия - он завалит Украину дальнобойным оружием.
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28.09.2024 10:15 Відповісти
Дайте посилання на пряму мову коли він таке говорив.
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28.09.2024 10:45 Відповісти
"насколько я помню"
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28.09.2024 12:25 Відповісти
Мабуть янєлох знов щось не те ляпнув.
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28.09.2024 09:29 Відповісти
Ос як 🤡 дав можливість трампу дихати ,зеленський помстився Харріс...за вимогу піти на вибори ... 🤡 андоній кривавий ...
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28.09.2024 10:25 Відповісти
Диплом юриста продається на чорному ринку, а розум не купиш ніде. Деб!ли вибрли собі подібного і чекають дива... сумно...
А Україна переможе !!!
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28.09.2024 11:32 Відповісти
..еще у нас течет бачок в сортире и отклеились обои на кухне ... вы не могли бы починить? - а то ко мне скоро президент Украины прийдет…
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28.09.2024 16:50 Відповісти
Ідіот. Україна призупила третю світову, але її розв'язує Ізраїль.
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28.09.2024 23:03 Відповісти
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