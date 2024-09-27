Трамп після зустрічі із Зеленським: В разі перемоги Гарріс почнеться Третя світова війна
Кандидат у президенти США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що в разі його програшу на виборах війна в Україні "переросте в Третю світову".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
У своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що провів "чудову зустріч" із Зеленським, і що якщо його оберуть президентом, війна між Росією та Україною "закінчиться швидко".
"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде у фазу Третьої світової війни. Товариш Гарріс ніколи не зможе закінчити війну, і не змогла. Нічого не зміниться, крім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими", — написав Трамп.
Топ коментарі
+29 Maksim Perepelitca
показати весь коментар27.09.2024 23:43
+24 НБ
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+18 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар27.09.2024 23:45
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тим часом ми будемо собі жити як завжди, будемо робити вигляд що ніякої України і її людей не існувало
А Україна переможе !!!