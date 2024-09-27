Трамп після зустрічі із Зеленським: В разі перемоги Гарріс почнеться Третя світова війна

Кандидат у президенти США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що в разі його програшу на виборах війна в Україні "переросте в Третю світову".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що провів "чудову зустріч" із Зеленським, і що якщо його оберуть президентом, війна між Росією та Україною "закінчиться швидко".

"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде у фазу Третьої світової війни. Товариш Гарріс ніколи не зможе закінчити війну, і не змогла. Нічого не зміниться, крім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими", — написав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що може досягти справедливої мирної угоди між Україною і РФ: "Моя точка зору не змінилася"