Сутки на Харьковщине: россияне били по Харькову и Купянскому району, есть раненые

На Харьковщине в результате российских обстрелов за прошедшие сутки были ранены пять мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Утром россияне обстреляли Купянский район. В 04:49 зафиксировано попадание в складское здание предприятия в селе Шиповатое. Горели 3 зерноуборочных комбайна. В 05:20 враг ударил по селу Новоосиново. Пострадали 68-летний мужчина и 68-летняя женщина. В результате обстрела поврежден частный дом.

Вечером 27 сентября, в Харькове в результате обстрела Киевского района повреждены 16 домов и выбиты окна в учебном заведении. Пострадал 73-летний мужчина.

В течение суток враг пять раз ударил по Купянскому району. В селе Новоосиново вечером зафиксировано попадание в частный дом. Также в результате обстрела поврежден частный дом и 2 хозяйственные постройки.

В селе Ковшаровка в результате обстрела 5-этажного жилого дома пострадала женщина 43 лет. В селе Куриловка пострадала 47-летняя женщина в результате вражеского обстрела. В Купянске в результате обстрела горел частный дом.

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