Доба на Харківщині: росіяни били по Харкову та Куп’янському району, є поранені
На Харківщині внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби були поранені п'ять мирних мешканців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зранку росіяни обстріляли Куп'янський район. О 04:49 зафіксовано влучання в складську будівлю підприємства у селі Шипувате. Горіли 3 зернозбиральних комбайни. О 05:20 ворог вдарив по селу Новоосинове. Постраждали 68-річний чоловік та 68-річна жінка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Ввечері 27 вересня, у Харкові внаслідок обстрілу Київського району пошкоджено 16 будинків та вибиті вікна в закладі освіти. Постраждав 73-річний чоловік.
Протягом доби ворог п'ять разів вдарив по Куп'янському району. У селі Новоосинове ввечері зафіксовано влучання в приватний будинок. Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та 2 господарські споруди.
У селі Ківшарівка внаслідок обстрілу 5-поверхового житлового будинку. постраждала жінка 43 років. У селі Курилівці постраждала 47-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу. У Куп’янську внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
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