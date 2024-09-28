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Доба на Харківщині: росіяни били по Харкову та Куп’янському району, є поранені

Авіаудари по Харкову і Харківщині 27 вересня

На Харківщині внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби були поранені п'ять мирних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку росіяни обстріляли Куп'янський район. О 04:49 зафіксовано влучання в складську будівлю підприємства у селі Шипувате. Горіли 3 зернозбиральних комбайни.  О 05:20 ворог вдарив по селу Новоосинове. Постраждали 68-річний чоловік та 68-річна жінка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. 

Ввечері 27 вересня, у Харкові внаслідок обстрілу Київського району пошкоджено 16 будинків та вибиті вікна в закладі освіти. Постраждав 73-річний чоловік.

Протягом доби ворог п'ять разів вдарив по Куп'янському району. У селі Новоосинове ввечері зафіксовано  влучання в приватний будинок. Також  внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та 2 господарські споруди.

У селі Ківшарівка внаслідок обстрілу 5-поверхового житлового будинку. постраждала жінка 43 років.  У селі Курилівці постраждала 47-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу. У Куп’янську внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали авіаударів по Харкову та Куп’янщині: постраждали дві людини. ФОТОрепортаж

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обстріл (28687) Харків (5634) Харківщина (6054)


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