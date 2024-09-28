Доба на Харківщині: росіяни били по Харкову та Куп’янському району, є поранені

На Харківщині внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби були поранені п'ять мирних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку росіяни обстріляли Куп'янський район. О 04:49 зафіксовано влучання в складську будівлю підприємства у селі Шипувате. Горіли 3 зернозбиральних комбайни. О 05:20 ворог вдарив по селу Новоосинове. Постраждали 68-річний чоловік та 68-річна жінка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Ввечері 27 вересня, у Харкові внаслідок обстрілу Київського району пошкоджено 16 будинків та вибиті вікна в закладі освіти. Постраждав 73-річний чоловік.

Протягом доби ворог п'ять разів вдарив по Куп'янському району. У селі Новоосинове ввечері зафіксовано влучання в приватний будинок. Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та 2 господарські споруди.

У селі Ківшарівка внаслідок обстрілу 5-поверхового житлового будинку. постраждала жінка 43 років. У селі Курилівці постраждала 47-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу. У Куп’янську внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

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