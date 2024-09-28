В Херсонской области враг обстрелял 22 населенных пункта, 19 человек получили ранения, из них - 2 ребенка. Утром убили человека

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Камышаны, Кизомыс, Станислав, Велетенское, Ингулец, Федоровка, Ульяновка, Софиевка, Никольское, Ясная Поляна, Красный Маяк, Монастырское, Змиевка, Томарино, Бургунка, Дудчаны, Гавриловка, Новая Каменка, Саблуковка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры, админздание, образовательные учреждения и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 63 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, сельхозтехнику и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 19 человек получили ранения, из них - 2 ребенка.

Утром 28 сентября оккупанты ударили по селу Миловской громады из авиации. В результате ударов уничтожены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

"Один человек получил ранения. Из-под завалов деблокировали 68-летнюю женщину. Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами, переломом ноги, ушибом грудной клетки. Состояние пострадавшей - стабильное. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - отметили в Херсонской ОГА.

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Также под вражеский обстрел попал поселок Новодмитровка. Враг бил из артиллерии. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 72-летний мужчина.

Еще один человек получил ранения. У 75-летней женщины - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также травматическая ампутация ног. Пострадавшую доставили в больницу. Она под наблюдением медиков.