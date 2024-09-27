Вечером россияне атаковали с дрона авто в Херсоне и обстреляли село Велетенское: 5 человек получили ранения
Вечером 27 сентября российские войска с дрона атаковали гражданское авто в Херсоне и ударили из артиллерии по поселку Велетенское. Пять человек получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Херсонская ОВА и начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Обстрелы Херсона
- Российские оккупанты с дрона атаковали гражданское авто в Херсоне, телесные повреждения получили два человека - 82-летняя женщина и 58-летний мужчина. Сейчас они госпитализированы. У обоих контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочные ранения.
- Доставлены в больницу двое пострадавших в результате недавнего вражеского обстрела центра города Херсона. Женщины 85 и 64 лет на момент атаки россиян были в доме. У обеих взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия.
Обстрелы Херсонщины
- Около 18:30 оккупанты ударили из артиллерии по поселку Велетенское. В результате обстрела ранения получил местный житель, который находился на улице. У мужчины - минно-взрывная травма, осколочное ранение грудной клетки, живота, рук и ног. Он - в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 15.30 27 сентября в Херсоне пять человек получили телесные повреждения в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск.
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